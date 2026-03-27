Opasnost još nije prošla: "Ne izlazite ako nije nužno"

Deborah je naziv ciklone koja je donijela obilan snijeg i zatvorene ceste. Vrlo postupno vrijeme će se smirivati.

Razina upozorenja se spušta s one najviše crvene, u većini regija za subotu na narančastu ili žutu, međutim treba napomenuti da to što je opasnost manja, ne znači da ne postoji, tim više što nakon ovako dugotrajnog olujnog vjetra sigurno postoji građevinska infrastruktura i vegetacija, drveće prije svega koji su moguće ili oslabljeli ili oštećeni, pa se može dogoditi i da slabiji vjetar u ovakvim okolnostima načini neku štetu ili nekoga ugrozi. Tako da, preporuka je, budite oprezni i tijekom vikenda, poručio je Brzoja.

Ovako olujan i dugotrajan vjetar Zagreb ne pamti, pa su i posljedice velike. Upravo dugotrajnost i snaga vjetra te osjetljiva i kompleksna infrastruktura jedne metropole razlog su i ovako velikih posljedica.

Zato su iznenadni ekstremni događaji, oni na koje moramo biti spremni, a pravovremena upozorenja na ovakve događaje presudna.

Državni hidrometeorološki zavod je u suradnji s drugim žurnim službama svih ovih dana radio temeljito, brzo i precizno kako bismo umanjili posljedice ovog ekstremnog događaja na građane i njihovu imovinu.

Opasnost još nije prošla

Pred nama je povoljnije vrijeme, no opasnost još nikako nije prošla. U noći s petka na subotu i u dijelu subote, posebno u središnjoj Hrvatskoj, s naglaskom na Zagreb, može biti olujnih i orkanskih udara vjetra. Ne izlazite ako nije nužno.

Meteoalarm je za subotu na narančastoj razini. I dalje se mogu očekivati udari vjetra jači od 75 km/h. Bit će umjereno do pretežno oblačno, prijepodne uglavnom još i uz oborine, pri čemu u gorskoj Hrvatskoj može napadati još 15-ak centimetara novog snijega. Jak i vrlo jak vjetar u unutrašnjosti, na Jadranu jaka tramontana i bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, na kopnu od 0 do 5, a na moru od 6 do 8 stupnjeva.

Većinom oblačno ili promjenjivo zadržat će se i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj uglavnom bez oborina. Vjetar i dalje jak i povremeno olujan, dok se vrlo postupno slabljenje očekuje prema kraju dana. Temperatura će biti od 10 do 12 stupnjeva.

Većinom oblačno, povremeno još i uz kišu bit će u istočnim predjelima naše zemlje. I ovdje će puhati vrlo jak sjeverac, a temperatura će biti oko 10 stupnjeva.

Oblačno i u gorju. Snijeg će postupno prestajati, prvo u Gorskom kotaru, potom u Lici. Na sjevernom Jadranu će se naoblaka tijekom dana smanjivati, pa će, poglavito u Istri biti i najviše sunca. Međutim i ovdje i sutra vjetrovito, uz jaku i olujnu buru i tramontanu. Temperatura u gorju 4 ili 5, a na moru od 11 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji, u subotu promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, rijetko još ponegdje uz malo kiše. Također i vjetrovito uz tramontanu i buru ponegdje s olujnim udarima. Dnevna temperatura će biti većinom od 11 do 13 stupnjeva.

Tri dana kopno i more

Sljedećih dana vrijeme će biti u prvom redu mirnije. Dijelom vedro, promjenjivo, sunčana razdoblja, rijetko uz oborine. U nedjelju još vjetrovito, no dosta manje nego dosad. Svakako treba upozoriti da i uz slabiji vjetar, nakon intenziteta ovih dana, još može biti oštećene infrastrukture i drveća pa i vjetar manjeg intenziteta može učiniti štetu, stoga pripazite. Nesreće se često dogode kad se ljudi opuste misleći da je kraj.

I na Jadranu izmjena sunca i oblaka sljedećih dana, uz buru i tramontanu. Temperatura će biti oko 15 stupnjeva. Na moru je ovakav vjetar mnogo češći i infrastruktura i vegetacija su otpornije. No ne znači da ne treba paziti.

Sljedeći vikend:

Nastavak sljedećeg tjedna donosi promjenjivo proljetno vrijeme, mjestimice uz kišu, svakako manje intenzivno, ali i dalje relativno vjetrovito i svježe. Sredinom tjedna ponovno može biti jakog vjetra.