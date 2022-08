Kalendarski gledano, dvije trećine ljeta su iza nas. Ostalo nam je još malo manje od mjesec dana najtoplijeg godišnjeg doba. I prema svemu sudeći, tih će mjesec dana, također biti iznadprosječno toplo. Vremensku prognozu donosi Nikola Vikić-Topić.

Toplina nam se već polako vratila, nakon dva-tri svježija dana na kopnu, u srijedu je u mnogim kopnenim krajevima ponovno bilo iznad 25 Celzijevih stupnjeva.

Četvrtak ujutro u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Malo kiše je moguće u središnjoj Hrvatskoj i Lici. U Slavoniji pak kratkotrajna magla. Na obali sunčanije, uz malo oblaka, ali još uvijek i buru. Većinom će biti umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Najniža temperatura od 15 do 18, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj više sunca nego ujutro - bit će djelomice do pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, ali i lokalne pljuskove, no samo kratkotrajne. Vjerojatniji su na zapadu, bliže granici sa Slovenijom! Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, i bit će još malo toplije nego danas, oko 28.

I u Slavoniji znatno sunčanije nego ujutro. Bit će pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Ipak, i ovdje postoji vjerojatnost, doduše mala, za kraće, lokalne pljuskove, osobito oko požeškog gorja. Vjetar slab, a temperatura od 27 do 29.

Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne malo oblačnije nego ujutro, ali na obali i dalje bar djelomice sunčano. U Gorskom kotaru i Lici mjestimice će pak biti i kiše. Bura će na moru sredinom dana oslabjeti, a onda navečer opet malo ojačati, uglavnom na umjerenu. Najviša temperatura oko 31 na obali, te od 23 do 26 u gorju.

U Dalmaciji sunčano, povremeno i vedro. Već će prijepodne zapuhati umjeren maestral koji će dominirati tijekom poslijepodneva. Maksimalna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

More se zbog bure još malo ohladilo, pa mu je sad temperatura uglavnom od 23 do 25, i dalje ugodno. Hladnije samo oko Šibenika.

Sutra dakle manje oblaka nego danas, pa će UV indeks biti viši - na kopnu i sjevernom Jadranu umjeren, a u Dalmaciji visok.

Iduća tri dana

U petak, subotu i nedjelju, u unutrašnjosti još malo toplije, oko 29 stupnjeva, i sparno te i dalje promjenjivo: uz sunčana razdoblja, ali i povremene pljuskove. Ujutro je moguća i kratkotrajna magla, osobito blizu rijeka i kotlina.

Na Jadranu sunčanije i toplije, sa slabim do umjerenim maestralom, ali i ovdje će biti povremenih pljuskova, osobito u nedjelju kad Okreće na jugo. Najniža noćna temperatura oko 23, a najviša dnevna oko 30.

Znači, vikend pred nama, pomalo promjenjiv sa suncem, ali i povremenim pljuskovima. Oni će češći biti u unutrašnjosti, a rjeđi na moru, ali niti tamo se ne mogu isključiti, osobito u nedjelju! Unatoč njima, u cijeloj će zemlji biti vruće i sparno, oko 30 stupnjeva.

