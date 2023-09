Kišobrani ili badić? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

Iza frontalnog poremećaja zbog kojeg je jučer u Zagrebu po četvornom metru palo gotovo 80 litara kiše - ojačao je greben anticiklone. Na njegovom južnom rubu iznad naših krajeva prostire se razmjerno topao, no ne i posve stabilan zrak. Novi prolazni prodor vlažnog zraka ponegdje s izraženijim oborinama očekuje se u utorak.

U subotu ujutro će u većini krajeva prevladavati sunčano. Samo ponegdje na sjeveru Jadrana ne isključuje se mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. U unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 16, a na moru od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i razmjerno toplo. Vjetar slab, a najviša temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu do 28 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Poslijepodne ponegdje uz više oblaka - ovdje može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. Na Sjevernom Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Ponegdje je uz lokalni razvoj oblaka moguć poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito na zapadnoj obali Istre i prema otvorenom moru. U noći na nedjelju malo kiše moguće je i drugdje. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 21 do 25, a na Jadranu od 27 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji uglavnom sunčano i vrlo toplo ili vruće. Na moru će puhati slab do umjeren maestral. Temperatura od 28 do 30 stupnjeva. More je, za ovo doba godine, i dalje iznadprosječno toplo s temperaturom od 24 do 26 stupnjeva.

U unutrašnjosti za vikend i početkom tjedna pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće te uglavnom suho. Ujutro mjestimice može biti magle, a poslijepodne samo rijetko uz dnevni razvoj oblaka i malo kiše. U utorak promjenjivo s češćim pljuskovima i grmljavinom i manje toplo.

Na većem dijelu Jadrana za vikend i početkom tjedna djelomice sunčano, premda ponegdje u subotu i nedjelju povremeno uz više oblaka može biti malo kiše. U utorak promjenjivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom te malo manje toplo. Vjetar slab do umjeren potkraj ponedjeljka u okretanju na jugo. Jutra topla, a dani vrlo topli ili vrući.

Na izglede vremena za drugi dio tjedna još valja malo pričekati, jer prognostička rješenja još imaju dosta odstupanja osobito prema slijedećem vikendu. Jedino se za srijedu vidi barem prolazna stabilizacija vremena.

