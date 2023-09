Stiže promjena vremena: Meteorolog Ivan Čačić otkriva što možemo očekivati

U četvrtak će u većini krajeva povremeno valja računati na kišu ili grmljavinski pljusak i to najviše u sjeverozapadnom dijelu zemlje. U četvrtak će naše krajeve zahvatiti ovaj frontalni poremećaj s kojim će se u većem dijelu zemlje premještati kišni, ponegdje i grmljavinski oblaci. Iza fronte pritjecat će razmjerno topao, no ne posve stabilan zrak.

U četvrtak ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku s kojom u sjeverozapadnom dijelu zemlje može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 12 do 17, u Lici još malo niža, a na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo, mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a osobito poslijepodne lokalno može biti malo kiše ili grmljavinskog pljuska. Zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac. Vrlo toplo uz temperaturu od 26 do 29 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina koji ponegdje mogu biti izraženiji uz veću količinu oborina. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, a prema kraju dana zapuhat će mjestimice jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području od 22 do 25, a na Jadranu od 26 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka u prvom dijelu dana kad ponegdje može biti i izraženijeg grmljavinskog pljuska. Vjetar slab i umjeren promjenljiva smjera. Temperatura od 28 do 30 stupnjeva.

Do kraja tjedna u unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Još povremeno može biti malo kiše ili ponekog pljuska i to ponajprije u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, a temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu pretežno sunčano, no ne i posve stabilno. Tijekom vikenda uglavnom na sjevernom dijelu može biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska. U petak mjestimice umjerena bura, a zatim vjetar većinom slab. Temperatura bez znatnije promjene.

Prema današnjem materijalu do sredine idućeg tjedna bit će dosta sunca i topline, osobito u Dalmaciji. Nove oborine izgledne su sredinom tjedna i to prije svega u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Više o svemu u prognozama koje slijede.

