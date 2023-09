Kakvo nas vrijeme očekuje ovaj vikend? Odgovore ima meteorolog Ivan Čačić

U većini krajeva bit će dosta sunca i ugodno za boravak na otvorenom. No, valja još biti na oprezu zbog malo kiše ili pokojeg pljuska i to prije svega u gorskim predjelima. Frontalni poremećaj koji nam je donio kišne i grmljavinske oblake u petak će brzo odmaknuti na istok kontinenta, a prema našoj zemlji pružat će se greben ove anticiklone. Zbog toga će u petak kao i slijedećih par dana biti više sunca, premda i ne posve stabilno. Novi prodor oceanskog zraka očekujemo u utorak i to s ovim frontalnim poremećajem koji će u subotu zahvatiti Pirenejski poluotok.

U petak ujutro biti će barem djelomice sunčano. Mjestimice uz više oblaka može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. Ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice umjerena, ponegdje podno Velebita na udare i jaka bura. Drugdje vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 18, na moru od 19 do 23 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Vjetar većinom slab. I dalje vrlo toplo uz najviših 24 do 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano ponegdje mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 25 do 27 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili pljusak može biti u gorskom području, a poneki pljusak još je moguć i na Jadranu. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 21 do 25, na Jadranu od 26 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano. Poneki pljusak još je moguć u unutrašnjosti i na sjeveru Dalmacije. Od sredine dana zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva.

Za vikend pretežno ili djelomice sunčano. U subotu uglavnom u gorskim krajevima može biti malo kiše, a u nedjelju poslijepodne postoji mogućnost za poneki pljusak. U ponedjeljak pretežno sunčano. Ujutro svježe, mjestimice uz moguću maglu, a poslijepodne vrlo toplo pa čak i vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano uz slab do umjeren maestral koji će u ponedjeljak okrenuti na jugo. I dalje vrlo toplo ili vruće.

Prema današnjem materijalu u utorak slijedi novo jače naoblačenje uz kišu i grmljavinski pljusak. U srijedu smirivanje vremena pa će u većem dijelu tjedna prevladavati sunčano i vrlo toplo. Naravno, sve to još moraju potvrditi novi proračuni.

