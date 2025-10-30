Približava se nova promjena vremena: Toplo vrijeme će s vikendom iščeznuti, meteorolog otkrio što nas očekuje

Topao, ali promjenjiv i oblačniji dan bio je četvrtak. Mjestimice je i kišilo, ponajprije na širem riječkom području, u Istri i u Gorskom kotaru. U petak postupno smanjenje naoblake i razvedravanje, kako atmosferski poremećaji koji su nam u blizini budu iščezavali. I tlak zraka će porasti pa ćemo sljedećih nekoliko dana biti pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, dok se nova promjena vremena očekuje s približavanjem visinske doline i njoj pripadajuće ciklone u nedjelju. Do kraja vikenda nam ostaje i toplo, dok nam sljedeći tjedan nosi hladnije i dobu godine ipak primjerenije vrijeme.



U petak ujutro, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima ili djelomice sunčano. Uz više oblaka rijetko gdje još će pasti i poneka kap kiše. U kopnenom području može biti magle, vjetra nema, dok će na Jadranu puhati umjereno, a prijepodne ponegdje i jako jugo. Potom će slabjeti. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom 10-ak stupnjeva, od 9 do 12, dok će na moru biti uglavnom 16 ili 17.



Tijekom dana sve više sunca, bit će ugodno toplo, u središnjoj Hrvatskoj i dalje bez vjetra, na sjeveru jedino povremeno umjeren s juga. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 20, do 23 stupnja.



Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će također biti najmanje djelomice, moguće i pretežno sunčano. Puhat će slab, mjestimice do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će isto kao i na zapadu biti 20-ak, do 23 stupnja.



Nešto naoblake zadržavat će se još na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, no bit će i dosta sunčanih razdoblja. Jugo će na moru slabjeti, pa će poslijepodne biti mirnije i ugodnije. Dnevna temperatura, i u gorju i na moru oko 19, 20 stupnjeva. Svježije jedino u Gorskom kotaru.



Dalmaciju očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz nešto više oblaka prijepodne, a više sunca poslijepodne. Jugo će slabjeti, a najviša dnevna temperatura će, kao i na sjeveru biti oko 20, 21 stupanj.

Temperatura mora je između 18 i 20 stupnjeva - to znači da se još uvijek može i kupati, mada ova temperatura nije više ugodna baš svakome.

Vrijeme idućih dana

Za vikend će na kopnu u početku prvo prevladavati sunčano, u subotu ujutro mjestimice i uz maglu, potom u nedjelju poslijepodne promjenjivije, a krajem dana stiže i kiša, i to prvo u najzapadnije dijelove zemlje. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak može biti i obilnija. Ponovno će zapuhati jugozapadnjak, a potom u ponedjeljak, prolaskom ciklone vjetar će okrenuti na sjeverni s kojim će zahladnjeti. Zaključno s nedjeljom bit će i toplo, 20-ak stupnjeva, a potom u sljedećem tjednu dnevni maksimumi tek 15.



Što se tiče Jadrana, isto u subotu sunčano, osobito južnije, dok će na sjevernom dijelu, poglavito oko Rijeke i u Istri biti nešto više oblaka. U nedjelju malo po malo sve više promjenjivo, rast će i vjerojatnost za kišu koje će biti poslijepodne i prema kraju dana. U ponedjeljak poslijepodne smirivanje sa sjevera i postupno razvedravanje, dok će kiše povremeno cijeli dan biti još na jugu. U nedjelju će još jednom zapuhati jugo, a u ponedjeljak prolazno bura. I na moru sljedeći tjedan manje toplo.



Vikend će prelomiti toplinu u hladnije i dobu godine primjerenije vrijeme. Ipak, s početkom studenog, neće još biti studeno, iako ćemo se u kopnenom području tijekom noći sve češće približavati Celzijevoj ništici.