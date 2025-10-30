Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Približava se nova promjena vremena: Toplo vrijeme će s vikendom iščeznuti, meteorolog otkrio što nas očekuje

Piše DNEVNIK.hr, 30. listopada 2025. @ 20:41 komentari
Jesen, ilustracija
Jesen, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u petak te za vikend, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    stanje visoke pripravnosti

    Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
  2. Novi sustav naplate parkinga u Supernovi još u testnoj fazi?
    što učiniti?

    Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"
  3. Pokolj u Sudanu
    Polje smrti

    FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ivana Petrović o Milanovićevom posjetu Papi: "Dominirat će goruće teme, a postoji i jedna zanimljivost u vezi poklona kojeg mu nosi..."
privatna audijencija
Ivana Petrović o Milanovićevom posjetu Papi: "Dominirat će goruće teme, a postoji i jedna zanimljivost u vezi poklona kojeg mu nosi..."
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Približava se nova promjena vremena: Toplo vrijeme će s vikendom iščeznuti, meteorolog otkrio što nas očekuje
BiH policija u lovu na kriminalce iz Afganistana! Otimali i ucjenjivali migrante
užas u susjedstvu
BiH policija u lovu na kriminalce iz Afganistana! Otimali i ucjenjivali migrante
Krematoriji u funkcij
povećani troškovi
Za uslugu kremiranja moralo se u Sloveniju, sada su oni u Zagrebu i Osijeku ponovo u funkciji
Ekskuzivno za Dnevnik Nove TV govori jedan od dvojice talaca džihadista
ekskluzivno za Dnevnik Nove TV
Hrvat 50 dana proveo u zarobljeništvu u Africi: "Ljudi s povezima, zavezani za drvo..."
Milanovića čeka privatna audijencija kod pape! Otkriveno koji mu poklon nosi: "Vrlo je značajan te važan za našu povijest i kulturu"
posjet svetoj stolici
Milanovića čeka privatna audijencija kod pape! Otkriveno koji mu poklon nosi: "Vrlo je značajan te važan za našu povijest i kulturu"
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i podigla avione u zrak
stanje visoke pripravnosti
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"
što učiniti?
Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"
Nakon godinu i pol RSF zauzeo prekretnu točku u Sudanu: UN prijavio masovna ubojstva
Polje smrti
FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Horor u Rijeci: Muškarac (70) osumnjičen da je više puta silovao 22-godišnjakinju, sve se odvijalo u vjerskoj zajednici
zlostavljanje trajalo mjesecima
Horor u Rijeci: Muškarac (70) osumnjičen da je više puta silovao mladu djevojku, sve se odvijalo u vjerskoj zajednici
Voditeljica Binga se srušila usred emisije: Ekipa joj priskočila u pomoć, program naglo prekinut
Naglo joj pozlilo
Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
Godišnji dodatak za godinu mirovinskog staža – šest eura
Važna odluka
Novo pravo za umirovljenike: Vlada odlučila koliko će eura dobiti po godini staža
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon godinu i pol RSF zauzeo prekretnu točku u Sudanu: UN prijavio masovna ubojstva
Polje smrti
FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i podigla avione u zrak
stanje visoke pripravnosti
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
Voditeljica Binga se srušila usred emisije: Ekipa joj priskočila u pomoć, program naglo prekinut
Naglo joj pozlilo
Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
show
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
zdravlje
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Puni čudesnih spojeva
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Prvi simptomi dijabetesa tipa 2: 7 znakova koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Jedna od najčešćih kroničnih bolesti
Prvi simptomi dijabetesa tipa 2: 7 znakova koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
zabava
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
Ljubavna saga
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Pokažite što znate!
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Ovaj video iz aviona izazvao je mučninu kod tisuća – pogledajte zašto
Bolje ne!
Ovaj video iz aviona izazvao je mučninu kod tisuća – pogledajte zašto
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Rizik koji se isplatio
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
sport
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Louis Munteanu blizu je prelaska u Dinamo
HTJELI GA I LJETOS
Modri ludi za napadačima: Dinamo potrošio milijune na Belju, a sada dovodi novu zvijezdu?
VIDEO Kradljivac u Londonu nije znao na koga je naletio: Ivan Skoko ga “složio” u trenu
Hrvatski borac
VIDEO Kradljivac u Londonu nije znao na koga je naletio: Ivan ga "složio" u trenu
tv
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
U dobru i zlu: Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
U DOBRU I ZLU
Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
Supertalent: U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
UZBUDLJIVO!
U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
putovanja
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
Nazire se novi vlasnik
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
konkurencija jadroliniji
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
lifestyle
Kolač mjeseca: Brzi kolač od pudinga i keksa
Kolač s pudingom i keksom
Provjerile smo koji ste kolač najviše pretraživale u listopadu, evo recept
Kultne kratke frizure slavnih žena
INSPIRACIJA ZA PROMJENU
10 kultnih frizura zbog kojih žene diljem svijeta i danas krate kosu
Ulična moda Šibenik u superskinny trapericama i čizmicama
A gore crop-top
Brineta iz Šibenika: Superskinny traperice i najudobnije čizmice dovoljne za dojam od milijun dolara
sve
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene