Stiže iznadprosječno toplo vrijeme: Meteorolog otkrio što nas čeka za blagdan Svih svetih

U utorak će visinska dolina s vlažnim zrakom odmaknuti prema istoku, a u prizemlju će jačati polje tlaka pa će posvuda doći do smirivanja vremena. No, već od srijede s juga će nam sve snažnije pritjecati topao i povremeno vlažan zrak koji će uglavnom na Jadran i gorsko područje, uz toplinu, povremeno donositi oborinu, dok će u sjevernom dijelu unutrašnjosti prevladavati suho i iznadprosječno toplo.



Ujutro i prijepodne u većini će krajeva prevladavati sunčano. Jedino će još u početku u Dalmaciji na jugu biti kiše ili pljuska. U unutrašnjosti ponegdje jutarnja magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u početku će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak i sjeverac koji će do sredine dana postupno oslabjeti i to najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura od 2 u Lici, do 8 u istočnim predjelima, na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stupnjeva.



I u istočnim predjelima prevladavat će sunčano. Zapuhat će slab do umjeren vjetar s juga i jugoistoka. Poslijepodne temperatura ponegdje do 17 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren s jugozapada i juga. Najviša temperatura od 13 u Gorskom kotaru do 21 stupnja na moru.



Dosta sunca uz slab do umjeren jugozapadnjak i južni vjetar bit će i u Dalmaciji. Temperatura od 19 do 21 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U srijedu u većem dijelu unutrašnjosti pretežno sunčano, dok će više oblaka biti u gorskom području gdje može pasti malo kiše. Od četvrtka većinom djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U Gorskoj Hrvatskoj oblačnije mjestimice uz malo kiše, koja se ne isključuje i samo ponegdje u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, a temperatura u porastu.



U srijedu u Dalmaciji pretežno sunčano, dok će više oblaka mjestimice uz malo kiše biti na sjevernom Jadranu. Od četvrtka oblačnije povremeno s kišom i ponekim pljuskom. Puhat će umjereno, u četvrtak i vrlo jako jugo i južni vjetar. Temperatura u porastu, osobito ujutro.



Za blagdan Svih svetih, zatim i Dušni dan posvuda će biti iznadprosječno toplo. U većini krajeva unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, a u gorskom području i na Jadranu promjenjivo povremeno s kišom koja u Dalmaciji u nedjelju uz više sunca može i izostati.