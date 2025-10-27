Na mukama zbog miševa i štakora: "U Domu zdravlja ne možeš dobiti doktora, prerezali su kablove"

Građani Vrgorca ponovno na mukama zbog miševa i štakora. Susreću ih uglavnom u blizini stambenih zgrada, a baš danas na terenu je bila i tvrtka za deratizaciju i dezinsekciju.
Ovog ljeta ponovno su viđeni i u prostorijama Doma zdravlja, a prošle godine bili su krivci za pokvareni semafor kojemu su oglodali strujne kabele.
Gradonačelnik i komunalni redari pak uvjeravaju - nema ih ništa više nego inače.
"Ima ih na šetnici, u selu Ercegovu selu. U Domu zdravlja ne možeš dobiti doktora, prerezali su kablove", kaže Brankica iz Vrgorca.
Brankica, Vrgorac
"To je gore neko troskot u polju, nikako ih istrijebiti", kaže Ladi iz Vrgorca.
Ladi, Vrgorac
"Oko kuće ih je bilo pa smo stavljali neke otrove, mamce i sredili smo ih", kaže Slavica.
Opet problemi s glodavcima - 1
Opet problemi s glodavcima - 5
Opet problemi s glodavcima - 3
Opet problemi s glodavcima - 2
Opet problemi s glodavcima - 6
Opet problemi s glodavcima - 4
