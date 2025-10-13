Nakon sunčanih dana stiže promjena: Meteorolog otkrio gdje će biti potrebni kišobrani

Nastavlja se jesensko vrijeme. U ponedjeljak u kopnenom području povećana naoblaka, na Jadranu je prevladavalo sunčano. Atmosfera je stabilna, nalazimo se u polju visokog tlaka, pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone, i tako će biti veći dio ovog tjedna. U zapadnom Sredozemlju uskoro će se formirati ciklona koja će se pred vikend približiti našim krajevima, i prema trenutnim izračunima, čini se na Jadran i predjele uz Jadran donijeti i nešto kiše. Koliko će poremećaj uspjeti doprijeti do kopnenog područja, još ostaje za vidjeti. Prije tog, posvuda relativno ugodno.



Očekuje nas, u kopnenom području promjenjivo oblačno jutro, uz sunčana razdoblja koja će biti češća od sredine dana. Uglavnom bez oborine. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Zapuhat će vjetar sa sjevera, a na moru slaba do umjerena, na sjevernom dijelu mjestimice i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 10, u gorju niža, a na Jadranu uglavnom od 11 do 15 stupnjeva.



Poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj sunčanije. Puhat će slab vjetar sa sjevera, a temperatura će biti od 15 do 18 stupnjeva.



Slično očekuje i istočne krajeve naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu uz sve češća sunčana razdoblja poslijepodne. Tamo će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti također između 15 i 18 stupnjeva.



Promjenjivije uz sunčana razdoblja u gorskoj Hrvatskoj, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. U gorju sjeveroistočnjak, a na moru će puhati prvo slaba do umjerena, a potom mjestimice i jaka bura te sjeverozapadnjak. 15-ak stupnjeva se očekuje s gorske strane Velebita, dok će s morske, u priobalju i na Kvarneru biti od 19 do 22 stupnja.



I u Dalmaciji pretežno sunčano, a danju i razmjerno toplo. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti najčešće oko 23, 24 stupnja. Malo manje toplo u zaleđu i na krajnjem jugu nego drugdje.



More se drži na 20-ak stupnjeva, između 19 i 21 je na većini mjernih mjesta.

Vrijeme idućih dana

Slično vrijeme očekuje nas i u srijedu i četvrtak. Na kopnu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća i kratkotrajna magla. Uz svježiji zrak sa sjevera, još će malo zahladnjeti. Danju će biti samo 15-ak stupnjeva. U petak se, prije svega u gorju, i to prije u Lici očekuje više oblaka. U subotu promjenjivije posvuda.



Što se tiče Jadrana, prevladavat će sunčano, sve do četvrtka kad će se s juga postupno skupljati oblaci. Krajem dana upravo na jugu je već moguća kiša koja će se u petak potom proširiti na veći dio Dalmacije, u obliku sporadičnih pljuskova s grmljavinom, a vrlo rijetko će biti mogući i na sjevernom Jadranu. Puhat će povremeno umjerena bura, a u Dalmaciji u petak umjereno i jako jugo. Jutra između 10 i 15, dok će u najtoplijem dijelu dana temperatura biti uglavnom između 18 i 22 stupnja.



Subota za sad izgleda ponešto promjenjivije i oblačnije, uglavnom na jugu još moguće s kišom, dok će u nedjelju ponovno biti više sunčanih razdoblja. No za taj dio tjedna, promjene u prognozi još su moguće.