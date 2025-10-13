Novi šef Ustavnog suda otkrio: "Nisam pretjerano konzervativan, ako me moramo staviti u ladicu..."

Ustavni sudac Frane Staničić i službeno je preuzeo predsjedanje Ustavnim sudom i dao je svoj prvi televizijski intervju.

Oko njegova izbora na čelnu funkciju bilo je i prijepora, a zbog stava da je trebalo prvo pričekati da se provede izbor troje novih sudaca, petero ustavnih sudaca napustilo je izglasavanje.

Sa Staničićem je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Josipa Krajinović i Frane Staničić - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja sam siguran da je bilo određenih političkih pritisaka, ja sam siguran da se politika silno trudi infiltrirati u Ustavni sud i to će biti jedan od mojih ključnih zadataka, a to je da dokažemo i pokažemo svima da politika ne vodi niti upravlja Ustavnim sudom", rekao je Staničić za Dnevnik Nove TV.

Siguran je, kaže, da neće biti političkih pritisaka.

Na pitanje trguju li HDZ i SDP ustavnim sucima, kako se obično čuje od dijela oporbe, Staničić je odgovorio: "Mislim da se tu ne može govoriti o trgovini s obzirom da se radi o dvotrećinskoj većini koja je potrebna za izbor. Mislim da treba uvijek gledati o kvaliteti kandidata, da ne trebamo stalno robovati podjelama HDZ-SDP, lijevo-desno, liberalni-konzervativni, da to nije dobro i da općenito takve podjele čine štetu Ustavnom sudu, Hrvatskom saboru i u konačnici onima kojima svi služimo, to su hrvatski građani."

Josipa Krajinović i Frane Staničić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Poručio je i da nije "pretjerano konzervativan niti jako desno". "Ako me baš moramo stavit u nekakvu političku ladicu ja sam umjereni centar i ništa više od toga", zaključio je Stančić.