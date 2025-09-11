Stiže stabilnije vrijeme, a onda novi preokret: Meteorologinja otkrila detalje

U srijedu su najveće količine kiše pale na širem riječkom području, u Istri i u Gorskom kotaru. Najveća izmjerena vrijednost je u Bakru, 170 litara po metru kvadratnom. U Rijeci je kiša uzrokovala dosta problema, ali se situacija na Kvarneru ipak smirila. Kiše je bilo tijekom dana, diljem zemlje, tek ćemo u petak znati koje su količine, ali bilo je i sunčanih razdoblja. S prolaskom frontalnog sustava koji nam je ovih dana donio obilne pljuskove, sljedećih će par dana vrijeme biti stabilnije, no ne i stabilno, i sunčanije.



Tijekom jutra u kopnenim krajevima mjestimična magla, osobito u područjima uz rijeke i u kotlinama gdje bi vidljivost mogla biti jako smanjena. U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano, dok na sjevernom Jadranu i u gorju već od jutra može biti lokalnih pljuskova. Vjetar na kopnu slab. Na moru, na sjevernom dijelu slabo do umjereno jugo, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u nizinama između 14 i 16, u gorju svježije, od 9 do 12, a na obali i otocima od 15 do 22.



Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Sredinom dana i popodne su lokalno mogući pljuskovi. Uz slab vjetar, temperatura oko 25.



I u Slavoniji djelomice sunčano. Tek su rijetko gdje mogući popodnevni pljuskovi. U najtoplijem dijelu dana temperatura oko 25 ili 26.



U gorju i na sjevernom Jadranu će u drugom dijelu dana biti djelomice do pretežno sunčano i uglavnom suho. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperature od 25 do 27, u gorju nekoliko stupnjeva niže, od 22 do 25.



U Dalmaciji cijeli dan pretežno sunčano. Uz slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak bit će vrlo toplo, oko 28.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u subotu djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, a potkraj dana u Gorskome kotaru kreće naoblačenje i već ponegdje kiša. U nedjelju mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, izraženiji u gorskoj Hrvatskoj. U ponedjeljak pretežno sunčano, a ujutro je lokalno moguća magla. U nedjelju će prolazno zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Tako da će nakon vrlo tople subote u nedjelju biti osjetno svježije. I u ponedjeljak nas očekuje dosta svježije jutro, a danju onda opet blagi porast temperature.



Na Jadranu u subotu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Krajem dana na sjevernom dijelu će početi pristizati oblaci, a u Istri su već mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. U nedjelju mjestimice pljuskovi s grmljavinom, izraženiji na sjevernom Jadranu. U ponedjeljak ponovno sunčano. Jugozapadnjak će u nedjelju okrenuti na buru, a zatim i sjeverozapadnjak. I tamo će u nedjelju biti nešto svježije.



U Rijeci je u samo jednom danu palo malo manje od srednje mjesečne količine oborine za rujan. Obilne kiše bilo je i drugdje. Pljuskova će, ponegdje, biti i sljedećih dana, ali početak vikenda će ipak većinom biti sunčan. Tako da, sve aktivnosti na otvorenom je bolje planirati za subotu jer u nedjelju nas opet očekuje kiša, a i blago zahladnjenje.