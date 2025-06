Vrućine ne jenjavaju, no očekuju se oluje: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorologinja

Preko središnje Europe će se u četvrtak u noći premještati hladna fronta koja će donijeti jake grmljavinske oluje, često i s izraženom tučom, ali pretežno u područje sjevernije od nas. Naši predjeli će biti na vanjskom rubu fronte i očekuju se lokalna nevremena praćena jakim vjetrom. Nakon prolaska hladne fronte, dnevno zagrijavanje će stvoriti uvjete za još poneki lokalni pljusak.



Dakle, u noći i ujutro može biti pljuskova i grmljavine diljem unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito u Istri gdje ih mjestimice može biti sve do podneva. U Dalmaciji prvi dio dana stabilniji, uz sunčano vrijeme i malu naoblaku.

U noći će vjetar okrenuti na sjeverne smjerove, na kopnu prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak koji će ujutro slabjeti, a na sjevernom Jadranu bura, s olujnim udarima podno Velebita. Na sjeveru Dalmacije također bura, dok će se na jugu još zadržati jugozapadnjak. Noć u većini predjela topla, uglavnom između 18 i 25 stupnjeva, u gorju nešto svježije, između 14 i 20. Najneugodnije u Dalmaciji, između 22 i 27.



U središnjim predjelima danju djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Na zapadu kasno popodne postoji mala mogućnost za još pokoji grmljavinski pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a dnevne temperature niže nego u četvrtak, između 30 i 32.



Na istoku zemlje promjenjiva naoblaka i česta sunčana razdoblja. Ostaje mogućnost pokojeg lokalnog pljuska i u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, a najviše dnevne temperature do 32.



U gorju također djelomice sunčano, mjestimični pljuskovi su najvjerojatniji u Lici.

Na sjevernom Jadranu više sunca, ali u unutrašnjosti Istre i dalje uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjerena, u Velebitskom kanalu i jaka bura. U gorju temperatura između 28 i 30, ali na moru ostaje vruće, u najtoplijem dijelu dana i do 35.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Poslijepodne može, uz lokalno jači razvoj oblaka, pasti pokoji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Slaba do umjerena bura će se tijekom dana proširiti prema jugu gdje će zamijeniti jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 33 i 37.

Vrijeme idućih dana

Iako će se temperatura na kopnu sniziti, ostaje vruće. Vikend i početak tjedna sunčani, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Od nedjelje će noći i jutra biti malo svježiji, ali dnevne temperature ponovno u porastu.



Na moru nastavak toplinskog vala. Umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noćne temperature u blagom padu, ali dnevne vrućine u ponedjeljak još izraženije.



U noći na petak će u mnogim predjelima biti grmljavinskih pljuskova. Iako će zahvaćati manja područja, mogu biti izraženiji, i praćeni jakim vjetrom. Nakon ove kratkotrajne promjene, ostaje vruće, a na moru će i noći biti vrlo tople tako da, zasada, nema pravog predaha od vrućina.