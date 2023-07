Trebamo li se idućih dana bojati vrućina? Meteorolog Ivan Čačić ima detalje o vremenskim prilikama

Prema našoj zemlji prostire se polje visokog tlaka zraka, a s juga postupno jača polje visokih temperatura.

Njihovo udruženo djelovanje, koje često spominjemo i kao termobarički greben, u sljedećih nekoliko dana posvuda će donijeti ljetne vrućine. To se osobito odnosi na prvu polovicu sljedećeg tjedna.



U subotu ujutro posvuda će prevladavati sunčano većinom uz visoke koprenaste oblake koje u tim visinama čine sitni kristalići leda. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slaba do umjerena bura, koja u Dalmaciji na udare može biti i jaka – što prati žuti Meteoalarm.

Jutro u unutrašnjosti još svježe uz najnižu temperaturu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, dok se na većem dijelu Jadrana temperature neće spuštati ispod 20 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj, kao i u cijeloj zemlji vrijeme će obilježiti obilje sunca i ljetne topline. Temperatura će brzo rasti pa će već prijepodne biti vrlo toplo. Vjetar slab, a najviša temperatura poslijepodne često će dosezati pa i prelaziti 30 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Dakle, pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab uz poslijepodnevnu većinom oko 30 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano. Vjetar će na moru prolazno okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 26 do 29, a na Jadranu od 29 do 32 stupnja.



U Dalmaciji uglavnom vedro, od sredine dana većinom i vruće - mjestimice uz umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.



Sve toplije vrijeme odrazit će se i u daljnjem porastu temperature mora koje je već sada ugodno toplo, sve češće oko 25 ili 26 stupnjeva.

No, ljetna vedrina krije i svoje opasnosti koje će se sutra u većini krajeva ogledati u opasnom UV zračenju sa Sunca čiji će indeks u većini krajeva biti vrlo visok.



Slijedećih dana u unutrašnjosti sunčano i vruće, osobito u utorak kad će zapuhati umjeren jugozapadnjak.



Sunčano i vruće bit će i na Jadranu. Ljetnu toplinu ujutro će ublažavati burin, a zatim vjetar s mora. Ovu će dnevnu cirkulaciju u utorak zamijeniti umjereno jugo.



Jugozapadnjak u unutrašnjosti i jugo na Jadranu predznak su promjene vremena u drugom dijelu tjedna koje će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu donijeti kišne i grmljavinske oblake i manje osvježenje.

