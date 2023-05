Nestabilno i kišovito zadržat će se barem do sredine, a moguće i dio druge polovice tjedna, pri čemu je obilna kiša izgledna sutra i ponovno u utorak. Ali, lokalnih, sporadičnih pljuskova bit će svih ovih dana. Prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Nastavlja se nestabilno vrijeme. Stiže još kiše, a bit će i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom uz koje će oborina lokalno biti obilnija.

U danima koji slijede posebno se ističe utorak te prije utorka, nedjelja. Od svih regija, najviše su ovaj put na meti Dalmacija i gorska Hrvatska.

No valja imati na umu da atmosfera ne poznaje granice i da olujni sustavi od svog nastanka mogu prijeći i više desetaka kilometara prije nego potroše dostupnu energiju.

Ovih dana sinoptička situacija slaže se idealno za veliku količinu kiše, koje može biti u našim krajevima. Na prednjoj strani duboke doline u izrazito snažnoj jugozapadnoj struji pristiže velika količina vlage sa Sredozemlja.

Taj zrak nosi dakle vlagu, pa toplinu, odnosno energiju i povoljnu rotaciju što će pospješiti nastanak kišonosnih i grmljavinskih oblaka. U noći sa subote na nedjelju u Jadran ulazi jedna ciklona, a u utorak druga još jača, sve skupa vrijeme je potencijalno opasno, stoga je i DHMZ izdao niz upozorenja putem Meteoalrma.

U Karlovačkoj, Gospićkoj, Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji može se očekivati lokalno i više od 40, 50 litara kiše po četvornom metru. Na sjevernom Jadranu u početku će puhati bura, u Dalmaciji jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu 10ak do 12 stupnjeva, a duž obale i na otocima većinom od 12 do 16, ponegdje na jugu i 17.

U Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno s kišom, u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se veći dio dana. Mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno, prema gorju uglavnom i obilnija kiša.

Puhat će slab do umjeren vjetar s juga te će uz kišu biti svježije nego u subotu. Očekuje se tek 15-ak stupnjeva, i u onom najtoplijem dijelu dana.

U Slavoniji i Baranji slično, pretežno oblačno, s kišom ili pljuskovima. Puhat će slab do umjeren, povremeno jak jugoistočnjak, a temperatura će biti od 14 do 16 stupnjeva.



U gorju oborina u nedjelju mjestimice obilna uz mogućnost lokalno izraženih pljuskova. A i na sjevernom Jadranu sutra može biti pljuskova i grmljavine. Nakon bure, od sredine dana puhat će većinom južni u jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 12 do 14, a na moru od 16 do 19 stupnjeva.



Uz gorske krajeve, najviše kiše u nedjelju očekuje se u Dalmaciji. Lokalno i više od 50 litara po četvornom metru. Uz jako i olujno jugo grmljavinskih pljuskova ovdje može biti tijekom cijelog dana, a posebno poslijepodne i navečer. Temperatura ide i do 20 stupnjeva: samo u zaleđu malo manje.



Nakon kišne nedjelje, promjenjivo i povremeno kišovito zadržat će se i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Pri tom se mjestimice obilnija oborina uz mogućnost za izraženije pljuskove očekuje u utorak, osobito u gorskim krajevima.

Vjetar slab, od utorka umjeren sjeveroistočni. Temperatura se neće značajnije mijenjati, ostaje svježije nego je to u ovom dijelu godine uobičajeno.



I na Jadranu idućih dana nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najoblačnije i najkišovitije u utorak, osobito u Dalmaciji. No na jugu zapravo ni ponedjeljak ne izgleda osobito suho.

Sve skupa dosta kiše, uz jako i olujno jugo u Dalmaciji, na sjevernom dijelu od utorka puhat će bura.Ni na moru se temperatura neće previše mijenjati, no isto će biti malo toplije nego u unutrašnjosti.



Vrijeme idućih dana će u prvoj polovici tjedna biti nestabilno i kišovito, a za drugu još nismo posve sigurni. Čak i ako bude prevladavajuće suho, neće biti jako toplo. Za svibanj sigurno ne. Bar do nedjelje.

