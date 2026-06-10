Najmanje 12 mrtvih u pucnjavi! Traje velika potraga: "Napadači su došli u bijelom kombiju..."

Najmanje 12 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u naselju Cleveland u blizini Johannesburga, objavila je južnoafrička policija, koja traga za skupinom osumnjičenih napadača.

Prema navodima policije, još najmanje devet osoba ozlijeđeno je u napadu koji se dogodio kasno u utorak navečer.

Policija je priopćila da je više od deset osumnjičenika stiglo do naselja u bijelom kombiju. Napadači su navodno ušli u naselje s obje strane te zapucali na stanovnike prije nego što su pobjegli istim vozilom.

Policija je dojavu o pucnjavi u tijeku zaprimila oko 23:10 po lokalnom vremenu. Na mjesto događaja upućene su i hitne medicinske službe kako bi pružile pomoć ozlijeđenima.

Prema dosad dostupnim informacijama, na mjestu napada poginulo je osam muškaraca i tri žene, dok je još jedan muškarac podlegao ozljedama u bolnici, piše BBC.

Najmanje devet osoba prevezeno je u zdravstvene ustanove zbog prostrijelnih rana.

Policija je priopćila da motiv napada zasad nije poznat te da je predmet istrage koja je u tijeku.

Južnoafrička Republika ima jednu od najviših stopa ubojstava u svijetu. U prosjeku ondje svakodnevno život izgubi oko 60 osoba. Pucnjave u neformalnim naseljima relativno su česte te se često povezuju s obračunima bandi i osobnim sukobima.