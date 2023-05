Promjenljivo, kišovito, povremeno uz lokalne nestabilnosti praćene grmljavinom, osobito na Jadranu, vremenski je scenarij koji očekujemo do kraja ovog, a također i u nastavku slijedećeg tjedna. Više donosi meteorolog dnevnika Nove TV Ivan Čačić u Vremenskoj prognozi.

U središnjim i istočnim predjelima ujutro gotovo nigdje kišno, uz djelomice i nekoliko sunčanih razdoblja. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 7 do 12, na moru od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a osobito poslijepodne povremeno će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, a najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne djelomice sunčano, a poslijepodne uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice pljuskovi i grmljavina. Povremeno umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne temperatura 19 ili 20 stupnjeva.

Vrlo promjenljivo povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana, u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu još prijepodne jugo, a potkraj dana u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 14 do 17, a na Jadranu od oko 19 stupnjeva.

U Dalmaciji vrlo nestalno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kad ponegdje može pasti i veća količina oborine. Puhat će umjereno i jako, prema kraju dana i olujno jugo. Temperatura od 19 do 21 stupnja.

U nedjelju i utorak u unutrašnjosti pretežno oblačno povremeno s kišom i pljuskovima, a mjestimice će pasti i obilnija oborina. U ponedjeljak djelomice sunčano, uglavnom suho i poslijepodne malo toplije.

Promjenljivo i nestabilno povremeno s oborinama bit će i na Jadranu i to najviše u nedjelju i utorak kad će mjestimice pasti i obilnije oborine. Puhat će umjereno, od ponedjeljka i jako jugo, a u utorak će na sjevernom dijelu zapuhati bura.

Po svemu sudeći promjenjivo vrijeme povremeno s oborinama očekujemo i u nastavku slijedećeg tjedna, osobito u srijedu.

