Vrijeme je još uvijek nestabilno i kišovito, a takvo će i ostati tijekom narednih dana.

U petak prijepodne vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Oblačnije će biti na kopnu, a više sunca će biti na Jadranu, ali će i ondje lokalno biti pljuskova i grmljavine. Najveća vjerojatnost za njih je u Dalmaciji, gdje mogu biti jače izraženi, a moguće je i nevrijeme. Na kopnu će povremeno padati kiša, osobito u središnjoj Hrvatskoj.

Vjetar će prijepodne u unutrašnjosti uglavnom biti slab jugoistočnjak, a na obali će puhati umjereno jugo, no prolazno uz pljuskove može biti i jake bure te tramontane. Najniža jutarnja temperatura na kopnu će iznositi oko 10, na Jadranu 14 stupnjeva, tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanih razdoblja. Djelomično će se razvedravati, osobito na jugu regije, dok će na sjeveru ostati pretežno oblačno. I dalje je posvuda moguća kiša pa i pljuskovi, koji su u tim poslijepodnevnim satima vjerojatniji duž Posavine i Podravine. Vjetar će biti slab, i bit će svježe uz temperaturu od 15 do 18 stupnjeva.

I u Slavoniji će se poslijepodne djelomično razvedravati pa će biti i sunčanih razdoblja. Međutim, i dalje će povremeno biti kiše i prolaznih pljuskova. Lokalno oni mogu biti jače izraženi te je moguće nevrijeme uz veću količinu kiše u kratko vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, za vrijeme pljuskova prolazno umjeren do jak, a maksimalna temperatura će biti oko 19 stupnjeva.

U Istri i Primorju u drugom dijelu dana će također biti više sunčanih razdoblja nego ujutro, no i dalje lokalno može pljusnuti, pa i zagrmjeti, osobito u Istri te na Kvarneru. Puhat će većinom slabo jugo uz temperaturu do 17-18 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici bit će oblačnije, povremeno uz kišu, iako će se i ovdje kasno poslijepodne probijati sunce. Maksimalna temperatura iznosit će 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji se poslijepodne očekuje znatno više sunca nego ujutro, ali i dalje postoji mogućnost za kraće pljuskove s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti, iako ponekog može biti i na obali. Puhat će umjereno jugo i oštro, uz temperaturu oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Za vikend i početkom idućeg tjedna na kopnu će biti promjenjivo do pretežno oblačno, nestabilno te svježe. Više sunca bit će u subotu, iako su i tad mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne. U nedjelju će biti oblačnije, češće uz kišu koja će lokalno biti obilna. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura će ujutro iznositi oko 10, a poslijepodne od 18-20 stupnjeva. Samo će u nedjelju biti svježije uz najvišu temperaturu do 15 stupnjeva.

I na Jadranu će vrijeme tijekom narednih dana biti vrlo promjenjivo – s više sunca u subotu, a više oblaka i kiše u nedjelju koja će biti i vrlo vjetrovita. Puhat će jugo, u nedjelju jako i olujno, a ostale dane umjereno. Temperatura se na obali neće nešto jako mijenjati, uglavnom će biti od 15 ujutro do 20 poslijepodne.

