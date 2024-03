Kiše i nevrijeme izazvale su kaos diljem Hrvatske: Očekuje li se stabilizacija?

Ciklonalna aktivnosti iznad naše zemlje sve više slabi i odmiče na jugoistok kontinenta. Istodobno sa zapada jača tlak zraka – pa nam u slijedećih nekoliko dana slijedi stabilizacija vremena.



Ujutro i prijepodne još će na u istočnom dijelu Slavonije, Baranji i Zapadnom Srijemu prevladavati oblačno mjestimice s kišom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho, ponegdje uz moguću jutarnju maglu i to prije svega u zapadnim i središnjim predjelima. Vjetar slab, osim na istoku gdje će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj 1 ili 2, a moru od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura od 13 do 17 stupnjeva.



U Istočnoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana sa zapada prestanak oborine i postupno kidanje naoblake. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 11 do 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz najviše sunca na moru. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura u gorskom području od 11 do 13, na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Duž obale većinom slaba bura, a prema moru mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 17 stupnjeva.



Slijedeća dva dana u unutrašnjosti djelomice sunčano. U četvrtak u unutrašnjosti mjestimice magla. U subotu umjereno do pretežno oblačno ponegdje s kišom. Vjetar većinom slab. Jutra će još posvuda biti svježa, a poslijepodne ugodno toplo.



Na Jadranu do subote pretežno sunčano. U petak više oblaka, a u subotu promjenljivo povremeno s kišom. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, a u subotu jugo. Temperatura bez veće promjene.



Još u utorak u istočnim predjelima ponegdje će biti malo kiše, a zatim do subote posvuda stabilizacija vremena uz najviše sunca na Jadranu U subotu mjestimice opet kiša, no već u nedjelju ponovno suho i većinom sunčano.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.