Sunčana razdoblja će biti kratka, meteorolog otkriva: Vraćaju se oborine

S početkom veljače, obično već možemo namirisati proljeće. Svijetli dio dana produljio se za cijeli sat u odnosu na početak godine. Drveće se budi, prvo počinje cvjetati lijeska, pa najosjetljiviji alergičari i pri ovim niskim koncentracijama peludi već mogu osjećati simptome. Siječanj je bio bogat oborinom, u mnogim krajevima smo premašili mjesečnu količinu pa smo sad u višku, hladno vrijeme i snijeg štitili su poljoprivredne kulture, sad još samo da i zagrijavanje bude postupno i da se opasna zima ne vrati i ošine repom.

Prema dugoročnoj i srednjoročnoj prognozi u veljači nas očekuje još oborina, ovih prvih desetak dana Sredozemlje će biti ciklonalno aktivno, meandriranje mlazne struje donosit će dosta vlažnog i nestabilnog zraka u naše krajeve, bit će južine, bit će toplije, a lokalno, povremeno opet i obilne kiše. Već ovu srijedu su uz olujno jugo na moru mogući izraženi pljuskovi.

Tjedan pak počinje ponešto drugačije. Više kao nastavak vikenda. Tako će u unutrašnjosti prevladavati oblačno, uz mogućnost za slabe oborine na granici kiše i snijega: ponajprije u gorju, te na zapadu zemlje. Duž Jadrana će prevladavati sunčano. Samo rano ujutro još podno Velebita može biti jake bure, potom će biti većinom umjerena te će do poslijepodneva gotovo potpuno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -3 do 2, dok će na Jadranu biti između 3 i 7 stupnjeva.

Naoblaka će se poslijepodne vrlo postupno smanjivati: s juga i istoka, moguće je da pri tom u središnjoj Hrvatskoj, na sjeverozapadu, oblačno ostane i cijeli dan ili do večeri, kad bi se na kratko moglo razvedriti. Naime novo naoblačenje stiže već u noći na utorak. Značajnijih oborina ne bi trebalo biti. Vjetar slab, u Podravini poslijepodne do umjeren jugoistočni. Dnevna temperatura će biti od 3 do 6 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne su moguća kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti isto od 3 do 6 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj se kasnije očekuju sunčana razdoblja, osobito južnije, u Lici. Na sjevernom Jadranu cijeli dan prevladavat će sunčano. Umjerena i jaka bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju do 3, a na sjevernom Jadranu između 9 i 13 stupnjeva.

I u Dalmaciji će sutra prevladavati sunčano. Samo na krajnjem jugu, uz prolazno više oblaka tijekom dana postoji mala mogućnost za vrlo malo kiše: zbog premještanja ciklone preko Grčke, od Jonskog do Egejskog mora. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura će biti od 10 do 13 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

U noći na utorak stiže već novo naoblačenje, prvo u najzapadnije krajeve. Kiša u početku uglavnom u gorju. U srijedu će biti rasprostranjenija i češća, a lokalno moguće i oblina. Puhat će umjeren, u gorju i jak južni i jugoistočni vjetar. U četvrtak okreće na jugozapadni. Svakim danom bit će i sve manje hladno. U četvrtak smirivanje, pa se očekuju i sunčana razdoblja. No zadržat će se nestabilno i promjenjivo i dalje.

I na Jadranu sljedećih dana promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Na Jadranu će oblačna razdoblja biti razbijena kraćim sunčanim, no u međuvremenu će isto biti i kiše i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Lokalno obilna kiša očekuje se u prvom redu u srijedu. Tad će i jugo mjestimice biti olujno, inače umjereno i jako. Vjetar u četvrtak slabi i okreće na jugozapadni. Uz južinu će i ovdje malo toplije, no ne toliko izraženo kao u unutrašnjosti.

Ulazimo u razdoblje nestabilnog vremena. Sljedećih desetak dana nas očekuje nekoliko kišnih epizoda. Bit će i sunčanih razdoblja, a sve skupa i mrvicu toplije, osobito u kopnenom području.