RADNE/NERADNE NEDJELJE
Gdje u nabavku? Detaljan popis trgovina otvorenih ove nedjelje
25. ožujka 2026. @ 15:12
Ne gubite vrijeme na vožnju do zatvorenih vrata. Provjerite točne adrese dežurnih poslovnica u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.
Planiranje nedjeljnog ručka ili brzinska nabavka namirnica više ne moraju biti stresni zbog neradnih nedjelja. Donosimo vam detaljan i ažuriran popis otvorenih poslovnica najvećih trgovačkih lanaca te popis shopping centara koji su ove nedjelje svoja vrata otvorili posjetiteljima.
Superkonzum
Zagreb:
Radnička cesta 49, Zagreb
Ul. grada Vukovara 275, Zagreb
Ilica 288, Zagreb
Tomislavova 11, Zagreb
Turinina 11, Zagreb
Gračanska cesta 208, Zagreb
Sarajevska cesta 6, Zagreb
Rudeška cesta 169A, Zagreb
Zagrebačka avenija 94, Zagreb
Dankovečka 95, Zagreb
Sisačka cesta 2, Zagreb
Zagrebačka av. 108, Zagreb
Samoborska cesta 102, Zagreb
Dubrava 241, Zagreb
Huzjanova 2, Zagreb
Velimira Škorpika 5, Zagreb
Rijeka:
Osijek:
Strossmayerova 242, Osijek
Trg Ante Starčevića 10, Osijek
Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek
Sjenjak 133, Osijek
Opatijska 26F, Osijek
Lidl
Zagreb:
Ilica 201, 10000 Zagreb
Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb
Ive Robića 4, 10000 Zagreb
Slavenskog 1, 10000 Zagreb
Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb
Rijeka:
Radnička 35, 51000 Rijeka
Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka
Osijek:
Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek
Split:
Put Lore 4, 21000 Split
Vukovarska ulica 190, 21000 Split
Plodine
Zagreb:
Vice Vukova 2, Zagreb
Ljubljanska avenija 2B, Zagreb
Rijeka:
Martina Kontuša 5, Rijeka
Ružićeva 29, Rijeka
Stanka Frankovića 2, Rijeka
Vukovarska 87, Rijeka
Zametska 96, Rijeka
Bartola Kašića 7, Rijeka
Osijek:
Split:
Put Supavla 5, Poljud, Split
Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
Rijeka:
Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
Osijek:
Svilajska 31a, Osijek
Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
Koje poslovnice Tommy
Vrutka rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com. Tommy
Zagreb:
Rijeka:
Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
Fiorella la Guardia 13, Rijeka
Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
Domovinskog rata 93, Split
Lovački put 11, Split
Kranjčevića 45, Split
Ruđera Boškovića 18A, Split
Doverska 33, Split
Dubrovačka 1, Split
Eurospin
I. Štefanovečki zavoj 12, Zagreb
Zagrebačka cesta 162A, Zagreb (Dubec)
Samoborska cesta 131, Zagreb
Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić
Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
Ulica Većeslava Holjevca 15, Jastrebarsko
Celine 2, Vrbovec
Zagrebačka ul. 49G, Sisak
Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec
Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
Ljudevita Šestića 7, Karlovac
Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin
Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
Koprivnička ulica 34A, Ludbreg
Obrtnička ulica 2, Čakovec
Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
Kukuljanovo 350, Rijeka
Ulica Furićevo 20, Viškovo
Cesta dalmatinskih brigada 7a, Matulji
Zagrebačka 52, Požega
Ulica istarskih narodnjaka 17 (Stop Shop), Pazin
Ulica Petra Svačića 2B, Slavonski Brod
Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč
Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
gardijske brigade 1, Zadar
Stop Shop, Đakovo
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
Žutska ulica 1, Biograd
Ulica 3. gardijske brigade Kune 30, Osijek
Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
Solinska ulica 84, Split
Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
Supernova Garden Mall
Point Zagreb
Z centar Zagreb
Designer Outlet Croatia
Supernova Buzin
Stop Shop Velika Gorica
Westgate
Supernova Sisak West
Supernova Karlovac
Supernova Križevci
Supernova Varaždin
Stop Shop Čakovec
Hey Park Prelog
Supernova Koprivnica
Stop Shop Daruvar
Supernova Požega
Stop Shop Pazin
Supernova Colosseum
Supernova Slavonski Brod
Stop Shop Đakovo
Stop Shop Vinkovci
Hey Park Vinkovci
Hey Park Vukovar
Tower Center Rijeka
Portanova Osijek
Mall Osijek
Stop Shop Osijek
City Center One Split