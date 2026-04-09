Vlada daje 22 milijuna eura Hrvatima u BiH

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluke o dodjeli 10 milijuna eura za poticanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu te program potpore za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH za razdoblje do 2028. godine.

"Ustavom RH zajamčeno je da će Vlada brinuti o svojim građanima koji žive i borave u inozemstvu te promicati njihove veze s domovinom. Imajući to u vidu, nastavlja se financijska potpora projektima od osobite važnosti za hrvatski narod u BiH", kazao je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Prema odluci Vlade, 10 milijuna eura osiguranih u državnom proračunu RH doznačivat će se Sveučilištu u Mostaru kvartalno tijekom 2026. godine. Isti je to iznos koji je Vlada dodijelila i godinu ranije, a namijenjen je za osiguranje financijske konsolidacije i stabilnosti Sveučilišta.

O načinu utroška doznačenih sredstava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Sveučilište potpisat će ugovor.

Vlada je donijela i program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH za razdoblje od 2026. do 2028. kojim se, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, podupire "ostanak Hrvata na vlastitoj zemlji".

Cilj programa je očuvanje pune jednakopravnosti Hrvata kroz modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti, čime se neposredno utječe na ruralna područja naseljena pripadnicima hrvatskoga naroda.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se poljoprivrednim gospodarstvima kojih su nositelji fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u BiH, hrvatske nacionalnosti, registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima i koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području BiH.

Godišnje javne pozive provodit će Ministarstvo poljoprivrede, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 100.000 eura.

"Otvara im se prostor za stvarni razvojni iskorak, posebno u tehnologiji, preradi i energetskoj otpornosti", ustvrdio je Vlajčić.

Sredstva za provedbu programa planirana su u Državnom proračunu RH za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. u ukupnom iznosu od 12 milijuna eura u trogodišnjem razdoblju trajanja programa, odnosno po četiri milijuna eura godišnje.