Vlada odlučuje o legalizaciji bespravne gradnje

Nakon što je Hrvatski sabor krajem siječnja prihvatio izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prvom čitanju, Vlada će danas usvojiti nacrt konačnog prijedloga zakona koji potom ide u saborsku proceduru na izglasavanje.

Prema zakonskim izmjenama koje su usvojene u provm čitanju, moći će se legalizirati zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine. Oporba je kritizirala kako se zakonskim izmjenama pokreće novi val legalizacije jer je omogućeno trajno podnošenje zahtjeva. Od ukupno zaprimljenih 902.096 zahtjeva za legalizaciju, dosad je ostalo neriješeno 80.000 predmeta.

Kako će izgledati konačni zakonski prijedlog, pogledajte uživo na sjednici Vlade koja počinje u 12 sati.