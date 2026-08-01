Ekstremne vrućine se nastavljaju, ali jedan dio mogao bi osvježiti pljusak: Meteorolog otkriva detalje

I u subotu je u cijeloj Hrvatskoj bilo vrlo vruće. Temperatura je čak i na višim planinama blizu 30 Celzijevih stupnjeva. Na dijelovima obale mjere se pak vrijednosti oko 40 - toliko je bilo na Mljetu.

U nedjelju će temperatura biti malo niža, a onda sljedeći tjedan opet raste, pa bi neka mjesta mogla srušiti svoje apsolutne rekorde, najviše ikad izmjerene temperature.

Vrijeme sutra

Nedjelja će početi sunčano i pretežno vedro, tu nema velike promjene. Međutim, bit će malo vjetrovitije jer će se sjeverno od Hrvatske noćas premještati jedna fronta. Tako da će na kopnu zapuhati slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu bura, najjača na sjeveru, pod Velebitom gdje će prijepodne biti umjerena do jaka. Vjetar noću usporava hlađenje, tako da će sutra od ranog jutra biti prilično toplo, osobito na obali, većinom između 26 i 29 stupnjeva. U unutrašnjosti podnošljivijih 16 do 20.

Poslijepodne u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i pretežno vedro. I dalje će puhati sjeverac, ali slabije nego ujutro. Temperatura će biti oko 35, pa će uz taj vjetar biti malo podnošljivije nego danas.

Sunčano i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, uz malo oblaka. Vjetar će puhati s istoka i jugoistoka te ostaje vrlo vruće, oko 37.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici, sunčano i većinom vedro. Bura će pod Velebitom puhati cijeli dan, no oslabjet će nakon 13 sati. Temperatura malo niža nego danas, na obali od 34 do 37, a u gorju od 30 do 33.

Sunčano, samo uz malo oblaka bit će poslijepodne u Dalmaciji. Pri tome u unutrašnjosti postoji mala mogućnost za kratak lokalni pljusak, osobito između 14 i 18 sati, na području od Knina do Imotskog. Sredinom dana će zapuhati maestral, i temperatura će biti oko 35, a u Zagori do 39.

More je i u subotu bilo vrlo toplo, od 25 do 28 stupnjeva. Nedjeljna bura će sjeverni dio malo ohladiti, ali ne treba računati na znatniji pad temperature jer smo na polovini vrućeg ljeta, i more je već zagrijano i u dubljim slojevima koji će se zbog bure izdizati na površinu.

Prognoza za idući tjedan

U prvoj polovini sljedećeg tjedna opet zatopljenje! U unutrašnjosti sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. U popodnevnim satima moguć je poneki kratkotrajan pljusak u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar će biti slab, a temperatura visoka, noću oko 19, a danju oko 37.

Na obali sunčano i većinom vedro. Samo su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije povremeno mogući kraći lokalni pljuskovi, u popodnevnim satima. Početkom tjedna će biti malo slabog juga, a onda od srijede opet maestral. Najniža noćna temperatura bit će oko 26, najviša dnevna oko 36, ali i ovdje uz tendenciju blagog rasta.

Toplinski val se nastavlja i sljedeći tjedan. Od utorka nam stiže i blago zatopljenje, uz još malo ekstremniju vrućinu, zbog čega Državni hidrometeorološki zavod ostaje pri narančastim i crvenim upozorenjima za cijelu Hrvatsku.

Destabilizacija atmosfere, uz mogućnost za pljuskove, a možda i pad temperature, stiže tek sljedeći vikend, no još je neizvjesno u kojoj mjeri.