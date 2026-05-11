Vikend-bijeg o kojem maštamo: Autohtono imanje nadomak Rastoka izgleda kao scena iz filma

Galerija 8 8 8 8

Postoje mjesta na kojima vrijeme jednostavno uspori. Mjesta gdje jutro počinje zvukom ptica, gdje vam prvi susjedi nisu automobili i gradska buka nego šuma, miris drva i pogled na prirodu koja izgleda gotovo nestvarno.

Upravo jedno takvo mjesto, oglašeno na stranici Bijelo Jaje, prodaje se nedaleko od Slunja, između Korane i Mrežnice, u malom zaseoku koji kao da je ostao sačuvan od brzog života.

Riječ je o autohtonom imanju s dvije restaurirane hrastove kuće koje izgledaju kao savršen spoj tradicije, topline i života u prirodi. I premda danas sve češće sanjamo o “sporijem životu”, ovdje taj osjećaj dolazi potpuno prirodno.

Autohtono imanje nadomak Rastoka izgleda kao scena iz filma (Foto: ANGELUS NEKRETNINE D.O.O.)

Zelenilo i mir kakav se danas rijetko pronalazi

Na prostranom ograđenom imanju smjestile su se dvije drvene kuće povezane velikim atrijem, okružene zelenilom i mirom kakav se danas rijetko pronalazi. Veća kuća posebno osvaja svojim dnevnim boravkom u kojem dominiraju kamin i drvo, stvarajući onu toplu atmosferu zbog koje odmah poželite duge večeri uz čašu vina i društvo najbližih. Druga kuća zamišljena je nešto intimnije, s nekoliko spavaćih soba i rustikalnim detaljima koji cijelom prostoru daju osjećaj pravog seoskog odmora.

Cijelo imanje djeluje kao mjesto na kojem se vikendi spontano produžuju, a mobitel sve češće ostaje zaboravljen negdje na stolu. U dvorištu se nalazi i sjenica s pekom, detalj koji odmah priziva ljetna druženja, ručkove na otvorenom i ona opuštena okupljanja koja najviše volimo.

Autohtono imanje nadomak Rastoka izgleda kao scena iz filma (Foto: ANGELUS NEKRETNINE D.O.O.)

Ono što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom jest činjenica da ste dovoljno daleko od svega, a opet relativno blizu. Od Zagreba vas dijeli tek oko sat vremena vožnje, a približno jednako toliko potrebno je i do Kvarnera. U blizini su Rastoke, jedna od najljepših kontinentalnih destinacija u Hrvatskoj, brojne biciklističke i pješačke staze, kupališta i kampovi pa nije teško zamisliti zašto sve više ljudi upravo ovaj dio Hrvatske bira za vikend odmor ili bijeg iz grada.

Posebna kombinacija prirodne ljepote i autentičnosti

Posebno je zanimljivo i to što je Slunj prije nekoliko godina završio na popisu najboljih turističkih manjih mjesta u svijetu prema Svjetskoj turističkoj organizaciji. I doista, cijeli kraj ima onu posebnu kombinaciju prirodne ljepote i autentičnosti koju moderni turizam često pokušava kopirati.

Autohtono imanje nadomak Rastoka izgleda kao scena iz filma (Foto: ANGELUS NEKRETNINE D.O.O.)

Možda upravo zato ovakva imanja danas privlače pažnju više nego ikad prije. Ne samo kao investicija ili kuća za odmor, nego kao ideja života koji je malo mirniji, povezaniji s prirodom i neopterećen svakodnevnom bukom.

Jer ponekad najveći luksuz nije pogled na grad nego potpuni mir.

Više informacija i fotografija možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.