VIDEO Završeni radovi u centru Zagreba: Objavljena snimka iz zraka

Zagrebačke ceste završile su s radom na izmjenama u Mjesnom odboru Kralj Zvonimir, odnosno između Šubićeve i Heinzelove te Zvonimirove i Branimirove ulice.

Nakon što je gotovo cijelo područje proglašeno Zonom 40, odnosno zonom u kojoj je brzina ograničena na 40 km/h, obnova je nastavljena radovima u Ulici Ljudevita Posavskog. Obnovljen je kolnik te izgrađen novi kružni tok na križanju s Nodilovom ulicom, a povećani su i radijusi postojećih kružnih tokova da bi se promet usporio.

Nogostup od Crvenog križa do Bogišićeve ulice je proširen, a parkirališna mjesta premještena su na kolnik, čime su prometne trake sužene, što će olakšati pristup Poliklinici SUVAG.

"Ove promjene pridonose većoj sigurnosti svih stanovnika, a posebice osnovnoškolcima i korisnicima zdravstvenih ustanova", poručili su iz Grada Zagreba.