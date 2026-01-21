FOTO Uhićenja i pretresi na jugu Hrvatske: Pod istragom i bivša saborska zastupnica, objavljeni detalji

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, jutros u Hrvatskoj provodi hitne dokazne radnje.

Postupci se odnose na pet pojedinaca i tri pravne osobe osumnjičene za počinjenje kaznenih djela prijevare subvencija i krivotvorenja dokumenata, u vezi s dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog socijalnog fonda (ESF), objavio je EPPO.

Pretres ureda Viktorije Knežević - 5 Foto: Bozo Radic/Cropix

Pretres ureda Viktorije Knežević - 3 Foto: Bozo Radic/Cropix

U središtu interesa istražitelja je Viktorija Knežević, odvjetnica i bivša saborska zastupnica, a trenutačno gradska vijećnica, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.

Viktorija Knežević u Saboru Foto: Dragan Matic/Cropix

Knežević je bila zastupnica stranke Centar u Saboru od svibnja 2024. do listopada 2025. kao zamjena za Ivicu Puljka, koji se zatim vratio u saborske klupe.

Na lokalnim izborima bila je kandidatkinja Centra za gradonačelnicu Dubrovnika, a trenutačno je gradska vijećnica u tom gradu.

Viktorija Knežević i Marijana Puljak Foto: Damjan Tadic/Cropix

"Nakon ispitivanja osumnjičenika, EPPO će odlučiti o daljnjim postupcima u ovom slučaju i o tome će pravovremeno obavijestiti javnost. Do tada neće biti objavljene daljnje pojedinosti", navodi se u priopćenju.

"Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima".

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.