Objavljeni novi podaci: Pogledajte koliko Hrvata živi u Njemačkoj

U Njemačkoj živi oko 14 milijuna stranih državljana, pokazuju najnoviji statistički podaci o broju stranaca u toj europskoj zemlji. Udio stranaca u ukupnom broju od 83,6 milijuna, stanovnika Njemačke, je oko 16,8 posto.

Iako su desetljećima tradicionalno najveći broj stranaca činili državljani Turske, na vrhu broja imigranata uskoro bi moglo doći do promjene.

Podaci pokazuju da su se Turcima, kojih u Njemačkoj ima 1,52 milijuna, na vrhu ozbiljno približili državljani Ukrajine, kojih je trenutno u toj zemlji službeno registrirano više od 1,4 milijuna. Razlog naglog porasta je ratni sukob između Ukrajine i Rusije zbog kojeg je od veljače 2022. godine u Njemačku svake godine prebjeglo stotine tisuća žena, djece i muškaraca. Za usporedbu, krajem 2020. u Njemačkoj je živjelo samo 135.000 ukrajinskih državljana.

Prema podacima Središnjeg registra stranaca (AZR), u samom vrhu broja stranih državljana nalaze se i Rumunjska, Poljska, Bugarska, ali ih – Hrvatska, čiji se državljani nalaz u Top 10 zemalja iz kojih dolazi najviše stranaca koji trenutno žive u Njemačkoj.

Hrvatska se ovdje nalazi na devetom mjestu sa 414.555 državljana koji žive u Njemačkoj. Ispred Hrvatske, na trećem mjestu su državljani Sirije (940 tisuća), Rumunjske (907 tisuća), Poljske (842 tisuće), Italije (630 tisuća), Afganistana (448 tisuća) te Bugarske (422 tisuće), dok su na desetom mjestu Grci koji je 347 tisuća.

Među državljanima porijeklom s Balkana treba spomenuti i one s Kosova (322 tisuće), Srbije (262 tisuće) i Bosne i Hercegovine (246 tisuće), dok je onih ih Sjeverne Makedonije u Njemačkoj 161 tisuća, prenosi Focus.de.