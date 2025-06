Je li ovo početak kaosa? Dio ključne zagrebačke prometnice zatvoren na godinu dana

Gužve, zastoji, kašnjenja... moguće su posljedice koje će osjetiti brojni građani u Zagrebu ovoga ljeta, a i duže. Grad postaje veliko gradilište, a niz radova odvijat će se ili je već i počeo na mnogim prometnicama, među kojima su neke žile kucavice u dnevnim migracijama Zagrepčana i posjetitelja metropole.

Slavonska, Ilica, Ribnjak – mjesta su na kojima će se odvijati radovi koji će zbog svojeg opsega i trajanja privremeno promijeniti prometnu sliku grada.

Također, u određenim danima očekuju se prekidi radova, primjerice zbog Thompsonova koncerta, kao i zbog velikog vojnog mimohoda. No, i ti će događaji donijeti nove gužve zbog zatvaranja pojedinih dijelova grada, a već su na snazi pojedine izmjene u javnom prijevozu.

Petlja Slavonska - Držićeva Foto: Davor Pongracic/Cropix

Petlja će biti zatvorena godinu dana

U ponedjeljak su počeli radovi na III. razini petlje Držićeva – Slavonska. Riječ je o projektu vrijednom oko šest milijuna eura, a sanacija će trajati godinu dana. Zahvat uključuje kompletnu zamjenu ograda, postavljanje novog asfaltnog sloja te obnovu nosivih stupova i čeličnih obloga konstrukcije. Treća razina petlje bit će izvan funkcije godinu dana, a na ostatku prometnice odvijat će se privremena regulacija prometa te će radovi utjecati i na javni prijevoz.

U skladu s nalazima izvršenog redovnog šestogodišnjeg pregleda te prema izrađenom glavnom projektu rekonstrukcije radovi su planirani kroz nekoliko odvojenih cjelina, i to zamjena asfalta i hidroizolacije nadvožnjaka, zamjena dotrajale pješačke i odbojne ograde, sanacija gornjeg i donjeg ustroja armirano-betonske sandučaste konstrukcije, stupova i čelične obloge stupova i ležajeva, uklanjanje i obnova obloga upornjaka, zamjena prijelaznih naprava...

Radovi će utjecati i na javni prijevoz, naime, mijenja se trasa autobusne linije prema Remetincu.

Širenje radova

Tijekom srpnja radovi se šire i na područje Vukovarske ulice. Naime, od 7. do 13. srpnja bit će zatvoren južni kolnik Ulice grada Vukovara u smjeru istok – zapad, a tramvajski će promet normalno funkcionirati. Radovi se odnose na zamjenu složenog tramvajskog skretničkog sustava na jugozapadnom dijelu raskrižja, što bi nakon završetka trebalo povećati sigurnost i protočnost tramvaja kroz to prometno čvorište.

Premda tramvajski promet ostaje neometan, promet osobnih vozila bit će djelomično ograničen – bit će onemogućen prolazak sjevernim kolnikom Ulice grada Vukovara iz smjera istoka prema zapadu.

Rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Ribnjak - 3 Foto: Josip Bandic/Cropix

Zamjena tramvajske pruge kod Ribnjaka

U centru grada kod parka Ribnjak obnavlja se tramvajska pruga dužine 1,5 kilometara – od Vlaške do Grškovićeve ulice. Radovi će trajati sve do rujna. Osim tračnica, sanirat će se i kolnik, čime će cijelo područje dobiti novi, moderniji izgled.

Za vrijeme radova tramvaji onuda neće prolaziti, vozit će privremene autobusne linije, a s obzirom na to da su na Ribnjaku i inače gužve jer u blizini nema alternativnih pravaca, a i riječ je o jedinoj ulici u gradu u kojoj se promet vikendom ne smanjuje, radovi će uzrokovati velike probleme, pa iz Grada mole za strpljenje.

I Ksaverska cesta čeka potpunu obnovu. Ukupno 1826 metara tramvajske pruge između Ulice Matije Jandrića i zaokretnice Mihaljevac bit će zamijenjeno do 8. rujna, čime će se unaprijediti sigurnost i udobnost javnog prijevoza na toj prometnoj ruti.

Rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Ribnjak - 5 Foto: Josip Bandic/Cropix

Obnova vodovodnih cijevi između Mandaličine i Svetog Duha

Zapadni dio Ilice na redu je za novu fazu rekonstrukcije – zamjenu dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi će se izvoditi na dionici od Mandaličine do Svetog Duha, a cijeli će potez za vrijeme zahvata biti zatvoren za motorna vozila.

Privremeno će biti pogođen i tramvajski promet: linije 2, 6 i 11 obustavit će promet samo vikendom, i to prema potrebi kako bi se minimizirao utjecaj na svakodnevno kretanje građana. Planirani završetak radova predviđen je za početak rujna.

Radovi u Ilici - 3 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Širenje Sarajevske ulice

Do kraja godine trebali bi završiti radovi na proširenju Sarajevske ceste, koja bi trebala postati novi južni cestovni ulaz u Zagreb, a nakon toga bit će završeno i prvo proširenje tramvajske mreže

Proširenje uključuje puni profil s trima prometnim trakama u svakom smjeru, tramvajsku prugu te pješačke i biciklističke staze s obiju strana, kao i zaštitu od buke, što bi trebalo znatno rasteretiti promet prema Novom Zagrebu.

Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge, u čijem će se sustavu nalaziti osam novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište.

Radovi u Sarajevskoj - 2 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Rekonstrukcija Selske

Jedna od žila kucavica zagrebačkog prometa Selska cesta ulazi u fazu rekonstrukcije – zatvara se zapadni kolnik u smjeru juga između Ozaljske i Zagorske ulice zbog radova na niskotlačnom plinovodu i kućnim priključcima u duljini od 1500 metara. Prometovat će se dvosmjerno po istočnoj strani kolnika, uz očekivana zadržavanja.

Na zapadu grada obnavljat će se sjeverni kolnik između Ferdinanda Budickog i Petrovaradinske ulice, gdje će se promet preusmjeravati obilazno. Krajnji zapad dobiva novi sloj asfalta – Aleja Bolonje bit će obnovljena na sjevernim trakama – od Škorpikove do Prigornice. Radovi bi trebali potrajati oko mjesec dana, dakle do sredine srpnja.

Radovi u Ilici - 18 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Radovi diljem Zagreba

Istočni dio Zagreba također čekaju radovi. Na Ljubljanskoj aveniji obnova bi trebala trajati šest mjeseci, a Grad će da bi se ublažio udar na promet osigurati privremenu prometnicu s dvjema trakama u svakom smjeru.

Na istočnom dijelu grada također počinje i zamjena dotrajalih čeličnih niskotlačnih plinovoda modernim polietilenskim cijevima. Radovi se protežu od Borongajske ulice, u blizini nekadašnjeg aerodroma, pa sve do Savudrijske. Nakon završetka plinskih radova planirano je i potpuno asfaltiranje prometnice. Početak radova predviđen je do kraja lipnja, a završetak do rujna.

U centru grada valja spomenuti asfaltiranje ulica Ljudevita Posavskog, Banjavčićeve i Zavrtnice, a najavljena je i rekonstrukcija više kružnih tokova u okolici Radničke. Ulice će se povremeno zatvarati, ovisno o fazama radova.

Asfaltiranje na nizu lokacija

Na Aveniji Većeslava Holjevca između Ulice Mladosti i skretanja za nadvožnjak prema Velikoj cesti u planu je kompletna obnova kolnika, a asfaltirat će se i Utinjska ulica na dionici između Radmanovačke i Savski gaj XIII., kao i Zagrebačka cesta te dio Škorpikove ulice.

Proširit će se i Heinzelova ulica, na potezu između Slavonske avenije i Ulice Donje Svetice. Radovi počinju tijekom srpnja, a promet bi se trebao odvijati u obama smjerovima tijekom cijelog trajanja radova. Na Slavonskoj aveniji predviđena je ugradnja lijevih skretača kod ulice III. Resnik.

Interaktivna karta

Grad Zagreb objavio je web-stranicu s detaljima i planovima koji bi građanima trebali olakšati informiranje i planiranje putovanja prilikom izvođenja infrastrukturnih radova na gradskim prometnicama. Riječ je o interaktivnoj karti koja prvi put na jednom mjestu objedinjuje sve veće radove.