Vrijeme u jednom segmentu neuobičajeno za siječanj, a stiže promjena: Pogledajte gdje će biti i snijega

U Hrvatskoj će u srijedu biti umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana na krajnjem jugu mjestimice kiša, a krajem dana i u noći na jugu Like moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, prognoza je Državnog meteorološkog zavoda (DHMZ).
Razgovarao s Plenkovićem
Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
Skijanje na Kopaoniku
Četvero djece ostavljeno na skijalištu, agencija otišla bez njih: Odgovor im je bizaran
Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu umjeren istočni, prema otvorenome moru i jugo, a na sjevernom dijelu i bura, koja će u prvom dijelu dana podno Velebita biti mjestimice jaka.
Najviša dnevna temperatura bit će od -2 do 1, na Jadranu između 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.
Prema prognozi Istrameta, situacija se po pitanju hladnoće za posljednju trećinu siječnja značajno ublažila. Međutim, uobičajeno zimsko vrijeme bez ekstremnih temperaturnih oscilacija nastavlja se do "daljnjega".
Prognoza
Foto:
IstraMet
Temperature zraka ovih dana značajno su ispod prosječnih za siječanj, od Istre do Slavonije. To će se odstupanje smanjiti te doći u okvire prosječnih vrijednosti za vikend, kada stižu oblaci i mjestimične oborine.
U nižem području valja očekivati kišu, a u gorju snijeg. Rano je govoriti o visinama snježne granice, međutim osim u Gorskom kotaru pahulje će povremeno lepršati i na Učki te Ćićariji.
Prognoza
Foto:
IstraMet
Ozbiljne zimske ciklone koja bi donijela snijeg nizinama unutrašnjosti Hrvatske i Istri zasad nema na vidiku.
Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti promjenljivo i pretežno oblačno, prognozira Ivan Čačić, meteorolog Dnevnika Nove TV. U petak, a u manjoj mjeri i u četvrtak, moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega koja u dodiru s hladnom podlogom može stvarati poledicu. Više kiše u subotu. U noći i ujutro može biti i magle, osobito u petak. Vjetar većinom slab, a temperatura u postupnom porastu.