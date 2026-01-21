"Jako smo uzbuđeni": Američki potpredsjednik J. D. Vance i druga dama objavili radosnu vijest

Američki potpredsjednik J. D. Vance i druga dama Usha Vance objavili su na društvenim mrežama radosnu vijest da očekuju svoje četvrto dijete. Uz fotografiju i kratku poruku "Naša obitelj raste!" par je podijelio da je Usha trudna te da krajem srpnja očekuju dolazak dječaka.

"Jako smo uzbuđeni što možemo objaviti da je Usha trudna i očekujemo naše četvrto dijete. I Usha i beba su dobro i veselimo se što ćemo ga dočekati krajem srpnja", napisao je potpredsjednik Vance u objavi na društvenoj mreži X.

U poruci su izrazili i zahvalnost medicinskom osoblju koje se brine o njihovoj obitelji.

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

"Tijekom ovog radosnog i užurbanog razdoblja posebno smo zahvalni liječnicima koji pružaju izvrsnu skrb našoj obitelji, kao i osoblju Bijele kuće koje naporno radi kako bismo mogli služiti svojoj zemlji, a istodobno uživati u životu s našom djecom", poručio je Vance, piše Yahoo.

J. D. Vance i Usha Vance upoznali su se tijekom studija na Pravnom fakultetu Yale i roditelji su troje djece - Ewana, Viveka i Mirabel.