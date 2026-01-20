VIDEO Nestvarni prizori na Malti: Građanima se savjetuje da ne izlaze iz kuća

Oluja "Harry" opustošila je u ponedjeljak i utorak Maltu i iza sebe ostavila prizore koji se rijetko viđaju. Uz obilnu kišu, jaku tuču i snažne vjetrove, obalu su pogodile i poplave, a pojedini gradovi probudili su se uz bijeli pokrivač - no ne snježni.

Prema meteorološkoj službi, vjetrovi su u Valetti dostizali i brzinu veću od 100 km/h, a meteoalarm je do kraja dana spušten sa crvene na narančastu razinu.

Hitne službe intervenirale su zbog više desetaka srušenih stabala i oštećenih prometnica i vozila, posebno u mjestima poput Marsaskale i južnih obalnih područja.

MaltaPost je privremeno obustavila dostavu pošte, a prekinute su i trajektne linije između Malte i Sicilije, kao i više lokalnih ruta. Zbog opasnog vremena preusmjereni su i pojedini letovi, a mnogi roditelji odlučili su ne slati djecu u školu, iako su institucije nastavile s radom, prenosi Malta Today

Zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom u više dijelova Malte, a vlasti su potvrdile da nema teže ozlijeđenih. Upozorili su građane da ostanu u zatvorenim prostorima, izbjegavaju obalu i ne koriste hitne brojeve osim u slučaju stvarne opasnosti, kako bi se linije ostale slobodne za hitne situacije.

Meteorolozi najavljuju da će vjetar oslabliti do kraja dana i da se do kraja tjedna očekuje smirivanje vremena, ali uz nastavak padalina.