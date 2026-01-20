VIDEO Nestvarni prizori na Malti: Građanima se savjetuje da ne izlaze iz kuća

Vlasti su upozorile građane da ostanu u svojim domovima, a snazi je do popodnevnih sati bilo crveno upozorenje.
Oluja "Harry" opustošila je u ponedjeljak i utorak Maltu i iza sebe ostavila prizore koji se rijetko viđaju. Uz obilnu kišu, jaku tuču i snažne vjetrove, obalu su pogodile i poplave, a pojedini gradovi probudili su se uz bijeli pokrivač - no ne snježni.
MaltaPost je privremeno obustavila dostavu pošte, a prekinute su i trajektne linije između Malte i Sicilije, kao i više lokalnih ruta. Zbog opasnog vremena preusmjereni su i pojedini letovi, a mnogi roditelji odlučili su ne slati djecu u školu, iako su institucije nastavile s radom, prenosi Malta Today
Icy floods have swamped #Malta after a freak storm battered the lovely island over the weekend.
Cars were literally buried beneath hailstones as rivers of ice cascaded through the streets with diggers shovelling heaps of ice off the tarmac.
Zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom u više dijelova Malte, a vlasti su potvrdile da nema teže ozlijeđenih. Upozorili su građane da ostanu u zatvorenim prostorima, izbjegavaju obalu i ne koriste hitne brojeve osim u slučaju stvarne opasnosti, kako bi se linije ostale slobodne za hitne situacije.
Meteorolozi najavljuju da će vjetar oslabliti do kraja dana i da se do kraja tjedna očekuje smirivanje vremena, ali uz nastavak padalina.