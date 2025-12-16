Završena isporuka prvih 20 novih niskopodnih tramvaja za ZET

Tramvaji TMK 2400 dugi su 20,8 metara i imaju kapacitet za prijevoz 124 putnika. Prilagođeni su osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima te opremljeni videonadzorom, USB priključcima i sustavom za brojanje putnika. Zahvaljujući tišem pogonu, stabilnijoj vožnji i moderniziranom interijeru, novi tramvaji osiguravaju višu razinu udobnosti i doprinose kvalitetnijem iskustvu svakodnevnog putovanja. Uz sustav za rekuperaciju električne energije, dodatni tehnološki iskorak predstavlja i baterijski pogon, koji omogućuje autonomnu vožnju u slučaju nestanka napona.

Vrijednost ugovora za prvih 20 niskopodnih tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Sljedeće se godine nastavlja isporuka dodatnih 20 tramvaja, a za što su također osigurana sredstva iz EU fondova.

Modernizacija voznog parka ZET-a predstavlja korak prema suvremenijem, učinkovitijem i pristupačnijem javnom prijevozu. Isporučeni tramvaji potvrđuju status ZET-a kao suvremenog prijevoznika te viziju Zagreba kao europske metropole s učinkovitim i održivim javnim prijevozom te grada u kojemu je umjesto automobila, javni prijevoz primarni izbor za svakodnevno putovanje.

