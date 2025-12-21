Od tisuća dječjih želja njihova je samo jedna: "Toplinu i obiteljski stol gledam samo u mislima..."

Djeca ovih dana pišu pisma Djedu Božićnjaku, šalju mu svoje brojne želje - no neka imaju samo jednu – da se netko njima drag pojavi na vratima.

U Hrvatskoj će i ovog Božića više od tri tisuće djece blagdane provesti bez obiteljskog stola i bez zagrljaja roditelja.

Poziv - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Poziv donosi priče onih najmlađih koji su prerano morali naučiti biti hrabri. Priče o suzama koje se brišu u tišini sobe, o glazbi i stihovima koji liječe, ali i o ljudima koji im pružaju sigurnost i utočište iza domskih zidova.

Posebno izdanje Poziva pogledajte u videu ispod članka.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR

Vladimira Nazora 10

47 000 Karlovac

IBAN HR5223900011100014340

Broj mobitela/kontakt

099/214 2220, ravnateljica Nataša Horvat

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI BANIJA – KARLOVAC

BANIJA 14

47 000 Karlovac

IBAN HR9123900011100019458

Broj mobitela/kontakt

091/ 648 2000, ravnateljica Anja Babić