Od tisuća dječjih želja njihova je samo jedna: "Toplinu i obiteljski stol gledam samo u mislima..."

U Hrvatskoj će i ovog Božića više od tri tisuće djece blagdane provesti bez obiteljskog stola i bez zagrljaja roditelja.
Poziv donosi priče onih najmlađih koji su prerano morali naučiti biti hrabri. Priče o suzama koje se brišu u tišini sobe, o glazbi i stihovima koji liječe, ali i o ljudima koji im pružaju sigurnost i utočište iza domskih zidova.
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR
Vladimira Nazora 10
47 000 Karlovac
IBAN HR5223900011100014340
Broj mobitela/kontakt
099/214 2220, ravnateljica Nataša Horvat
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI BANIJA – KARLOVAC