Pacijentici uklonjen tumor težak 36 kilograma! "Rekla sam ja sam trudna. Tko ga je napravio? Pa imam ja dida kraj sebe"

Novi veliki uspjeh hrvatskih medicinskih stručnjaka zabilježen je u Općoj bolnici Gospić, gdje je 81-godišnjoj pacijentici uklonjen najveći tumor ikad zabilježen u Hrvatskoj. Težio je čak 36 i pol kilograma, a zahtjevna operacija trajala je četiri sata i okupila je desetak stručnjaka.

Pacijentica Ana Buneta kroz šalu opisuje prve simptome i nevjericu zbog vlastitog stanja: "Nalazi svi u redu, sve u redu, a meni trbuh raste... Rekla sam ja sam trudna, ha ha ha. Tko ga je napravio? Pa imam ja dida kraj sebe, ha ha ha."

Iako se sama prisjeća situacije s dozom humora, liječnicima nije bilo do šale kada je stigla u bolnicu. Ogroman tumor već je uzrokovao ozbiljne zdravstvene probleme.

Odstranjen tumor težak 36 kilograma Foto: Darko Milinović/Facebook

"On je njoj stvarao problem i cirkulacije unutar trbuha, probleme s disanjem i naravno probleme sa crijevima, s kojima u takvoj situaciji može doći do zastoja u radu crijeva i onda je problem. Pa smo se odlučili na tu operaciju, nije lako preuzeti odgovornost za tako velik operativni zahvat", objasnio je Darko Milinović, specijalist ginekologije u OB Gospić.

Sama operacija bila je iznimno rizična i zahtjevna, što potvrđuje i anesteziološki tim.

"To je jedna rizičnija operacija i zahtjevnija operacija. Mi smo je pripremali i prijeoperativno i intraoperativno", rekla je dr. Anela Ibračić, anesteziologinja.

Više o ovome pogledajte u videoprilogu Marka Balena.

