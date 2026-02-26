Agonija sa švicarcima i dalje traje! Dobili odštetu, ali i upozorenje da ne troše novac zbog nevjerojatnog razloga

Večerašnje Provjereno donosi priču o onima koji su godine proveli u robujući bankama i plaćanju rata koje su otišle u nebo, a onda su se godinama povlačili po sudu. Pojedini korisnici kredita u švicarcima i nakon presude strepe. Odvjetnici su im savjetovali da ne troše novac od odšteta jer zbog različitih tumačenja pojedinih sudova postoji mogućnost da će sve morati vratiti. U toj situaciji je potencijalno 30 tisuća građana, a kako je do ove situacije došlo istražila je reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.

Prošli su godine i godine noćne more zvane švicarski franak, a onda dokazali, dobili presudu pa i odštetu. Nakon prvotne euforije, uslijedio je šok.

"Dolazim na isplatu i meni odvjetnica govori, gledajte, ja ću vama sad isplatiti te novce, ali nemojte ih trošiti, to ćete sve morati vratiti“, za Provjereno govori Matija Volner, jedan od brojnih građana koji se našao u ovoj situaciji. Kupio je stan kreditom u švicarcu.

"Kad smo već sve dogovorili i kad sam donio svu dokumentaciju i bila je prihvaćena, odjednom više ne mogu dobiti kredit u euru, banka mi ne dozvoljava, nego mi dozvoljavaju samo u švicarskom franku".

Franak je eksplodirao, a Matija, kao i tisuće obitelji našli su se pred zidom. Rate su rasle, rasli su i dugovi, unatoč otplati. Udruga Franak 2012. pokreće kolektivnu tužbu protiv banaka te godinu kasnije stiže prva presuda u njihovu korist. 2015. Vrhovni sud potvrđuje ništetnost spornih kamatnih odredbi. Kreće zakonska konverzija kredita, a pravna bitka se nastavlja kroz pojedinačne tužbe.



"Ako govorimo o konvertiranim kreditima, 2018. godine Vrhovni su donio prvu odluku u kojoj je dao zapravo potrošačima koji su radili konverziju, da utvrđuju nepoštenost i ništetnost odredaba osnovnog ugovora kako bi posljedično mogli ostvariti nekakve restitucijske zahtjeve,

odnosno zahtjeve za obeštećenje. Međutim, mi do danas nismo dobili konačan odgovor ujednačen na razini svih vijeća Vrhovnog suda“, objašnjava odvjetnik Igor Metelko. Što je dovelo do potpune pravne, ali i financijske nesigurnosti.

Jelena Rastočić razgovarala je sa stručnjacima o tome postoji li rješenje, donosi i što na sve kažu banke, ali i građani kojima, ni nakon godine borbe, agonija nije završila.



"Sad su svjesni su zašto tata nikad nije bio doma. Zašto je tata stalno radio, zašto nije sudjelovao u svemu. I to je ono što ovaj novac ne može vratiti. Neprospavane noći ne može. Onu brigu, onaj strah, hoćeš li imat dovoljno za ratu“, za Provjereno je progovorila i Silvija Ćurić, jedna od 30 tisuća ljudi koji i dalje strepe kako će se njihov slučaj završiti.



