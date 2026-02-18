USKOK u akciji: Trojac pao s velikom količinom droge, otkriveno kako je sve organizirao

Pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta je optužnica protiv trojice muškaraca zbog krijumčarenja i preprodaje velikih količina droge.

Nakon završetka istrage, koju je USKOK pokrenuo 17. studenoga 2025., optužnica tereti državljanina Crne Gore (1992.) i dvojicu hrvatskih državljana (1987., 1988.) za počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Prema detaljima optužnice, trojac je od svibnja do kraja kolovoza 2025. u Zagrebu kontinuirano kupovao i preprodavao veće količine marihuane i kokaina. Drogu su nabavljali u Crnoj Gori i Španjolskoj, sve su skrivali i prepakiravali u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži u Zagrebu, gdje su drogu pripremali za daljnju prodaju, pronalazili su kupce i organizirali prijevoz.

U Hrvatsku su tako prokrijumčarili najmanje 380 kilograma marihuane i šest kilograma kokaina, a preprodali su najmanje 184,6 kilograma marihuane za najmanje 369.180,14 eura i najmanje 3,9 kilograma kokaina za najmanje 83.932,79 eura.

Preprodajom prokrijumčarene droge zaradili su najmanje 453.112,93 eura, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju, priopćio je USKOK.