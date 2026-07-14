Uhićeni bivši reprezentativac ostaje na slobodi, odvjetnik poručio: "Šimić se ne osjeća krivim"

Jutros je uhićen nekadašnji nogometni reprezentativac Dario Šimić, kojeg su iza podne doveli na ispitivanje u Uskok, a nakon čega izlazi na slobodu. Uz Šimića uhićeni su i bivša voditeljica županijskog Odjela za turizam iz Šibenika, Neda Livljanić, te HSS-ovac Marin Mikšić.

Tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu, Uskok tvrdi da je Šimić, osobno i posredstvom Mikšića tražio dozvolu za kamp u Tisnom iako se te čestice nalaze izvan građevinskog područja i na njima se ne može graditi kamp. Uskok ni za koga od njih nije predlagao istražni zatvor, navode da nije bilo osnove za to.

"Ono što vam mogu reći jest da se gosp. Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono za što je danas doveden ovdje niti za bilo što jer on nikad nije učinio nikakvu dopuštenu radnju", kazao je Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.

"O detaljima se govoriti ne može, negirala je kazneno djelo međutim to je sve šta se u ovoj fazi postupka smije i može reći, dakle inkriminacija vam je poznata - zlouporeba službenog položaja i ovlasti i poticanje na zlouporabu-. Međutim po mom sudu ništa dramatično, ništa strašno, negirala je sve od početka do kraja pa ćemo vidjeti kakvo će dalje postupanje USKOK-a biti, izjavio je odvjetnik Nede Livljanić Ljubo Pavasović Visković.