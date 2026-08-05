Svađa izmakla kontroli: Pijani Indijac sunarodnjaka napao tupim predmetom

Dvojica državljana Indije s reguliranom statusom u Hrvatskoj sukobila su se u večernjim satima u Susedgradu.

Kako je objavila policija, u kući na Srnetičkom putu u subotu je izbio prvo verbalni, a onda i fizički sukob između 39-godišnjaka i 35-godišnjaka. Svemu su prethodile "međusobne nesuglasice".

Oko 21:15 stariji muškarac koji je bio pod utjecajem alkohola tupim je predmetom napao 35-godišnjaka te ga ozlijedio. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.