Uz Darija Šimića uhićen i HSS-ov potpredsjednik: Oglasili se iz stranke

Hrvatska seljačka stranka (HSS) u utorak je izvijestila da će na sutrašnjoj sjednici predsjedništva biti predložen početak postupka utvrđivanja političke odgovornosti potpredsjednika te stranke Marina Mikšića kojega je policija jutros uhitila u akciji u kojoj je osumnjičen i bivši nogometaš Dario Šimić.

Iz HSS-a su priopćili da poštuju presumpciju nevinosti te smatraju da svatko ima pravo na pošten i zakonit postupak, zbog čega ne žele prejudicirati njegov ishod niti donositi zaključke prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice.

"Istodobno, svjesni odgovornosti koju političke dužnosti nose prema članstvu i javnosti, na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva HSS-a bit će predložen početak postupka utvrđivanja političke odgovornosti Marina Mikšića."

"Do okončanja tog postupka bit će predloženo mirovanje svih njegovih stranačkih funkcija te ovlasti za predstavljanje i djelovanje u ime Hrvatske seljačke stranke", naveli su u priopćenju. Dodaju i da će o svim daljnjim odlukama pravodobno obavijestiti javnost.

Mikšić je kao član HSS-a, a obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika Vodica, a 2017. izabran je za predsjednika vodičkog Gradskog vijeća.

Prema neslužbenim izvorima Šimić je uhićen u utorak u antikorupcijskoj akciji Uskoka i policije zbog ilegalnog ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija još se nisu oglasili o uhićenju.

Uz Šimića i MIkšića privedena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.

U srpnju 2025. Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove, kojom su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika.

Uz prvookrivljenu Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, tom su optužnicom bili obuhvaćeni Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, svojedobnog predsjednika Hrvatske udruge kampova koji je i prije 15-ak godina bio osumnjičen za protuzakonito izvlačenje novca te Boris Kulušić, lokalni ugostitelj koji se također bavio kampovima.