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Uz Darija Šimića uhićen i HSS-ov potpredsjednik: Oglasili se iz stranke

PišeHina, 14. srpnja 2026. @ 13:45 komentari
Marin Mikšić
Marin Mikšić Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Šimić je uhićen zbog ilegalnog ishođenje dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je navodno djelovao kao posrednik.
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