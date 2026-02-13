Evo kako je operirao Vinko Grgić: USKOK i policija otkrili za što sve terete gradonačelnika Nove Gradiške

Policijski službenici PNUSKOK-a (Služba Osijek) u suradnji s USKOK-om dovršili su opsežno kriminalističko istraživanje nad četvoricom hrvatskih državljana (1972., 1978., 1990. i 1960.) zbog sumnje na niz koruptivnih kaznenih djela, među kojima su trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, primanje i davanje mita te krivotvorenje službene isprave.

U središtu istrage je, gradonačelnik Nove Gradiške (1972.) Vinko Grgić koji je, prema navodima istražitelja, od veljače 2024. do početka travnja 2025. godine tražio novac i protuusluge u više poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.

Tražio 25 posto zarade od ugostitelja

Sumnja se da je od bivšeg ortaka, koji je unajmio gradski poslovni prostor za ugostiteljski objekt, u više navrata tražio čak 25 posto zarade od poslovanja. Osim toga, od poduzetnika koji je preuzeo poslovne udjele u tvrtki i prostor u zgradi bivše robne kuće navodno je tražio 125.000 eura, a potom i 250.000 eura – kao "naknadu" za svoj angažman oko obnove i uređenja zgrade.

Istražitelji tvrde da im je pritom davao do znanja kako kao gradonačelnik može raskinuti ugovor o zakupu ili spriječiti izdavanje uporabne dozvole, ali da to neće učiniti ako mu se isplati traženi novac.

Policija sumnja i da je ranije s bivšim ortakom raskinuo tajni ortački ugovor o zajedničkom ulaganju u kupnju prostora za ugostiteljsku djelatnost, u koji je uložio 900.000 kuna. Nakon raskida potpisao je izjavu da nema nikakvih potraživanja.

Pogodovanje u industrijskoj zoni

Istraga je obuhvatila i prodaju građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni. Tvrtka drugoosumnjičenog kupila je zemljište po povlaštenoj cijeni uz obvezu realizacije investicije do kraja 2026. godine. Sumnja se da je gradonačelnik dogovorio da projektiranje za tu investiciju odradi njegova tvrtka, za što mu je isplaćeno 62.200 eura.

Kada je investitor odustao od projekta i trebao Gradu platiti gotovo 90.000 eura, prema sumnjama policije, pronađen je novi kupac – trećeosumnjičenik. Zemljište mu je prodano po istoj povlaštenoj cijeni, iako za to, tvrdi policija, nisu bili ispunjeni uvjeti.

Gradonačelnik se navodno obvezao omogućiti brisanje založnog prava Grada i prihvatiti novog investitora, a zauzvrat je tražio da njegova tvrtka bude angažirana za projektiranje. Uslijedili su ugovori o kupoprodaji zemljišta i projektne dokumentacije, a tvrtki prvoosumnjičenog isplaćeno je najmanje 15.630 eura.

Lažna potvrda za javnu nabavu i financiranje kampanje?

Policija sumnja i da je u postupku jednostavne nabave za stručni nadzor nad rekonstrukcijom ulice pogodovao četvrtoosumnjičeniku. Iako njegova tvrtka navodno nije ispunjavala uvjete, dogovoreno je da dostavi potvrdu za inženjera s navodom da zadovoljava tražene kriterije.

Gradonačelnik mu je, prema sumnjama, rekao da Povjerenstvo neće dodatno provjeravati istinitost potvrde. Zauzvrat je, tvrdi policija, zatražio financijsku potporu za svoju predizbornu kampanju na lokalnim izborima, na što je četvrtoosumnjičenik pristao.

Predani pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je USKOK-u podnesena kaznena prijava.

Istraga se nastavlja, a više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon odluka nadležnih pravosudnih tijela.

Oglasio se Turudić

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u petak je kazao da je Uskok zatražio određivanje istražnog zatvora za gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića jučer ponovno uhićenog zbog korupcije.

"Procesuirali smo više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Danas smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Nadam se da će sudac istrage prihvatiti naš prijedlog i da će stvari ići svojim redovnim tijekom", rekao je Turudić novinarima u Virovitici.

Priopćenje USKOK-a

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek te izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1972., 1978., 1990., 1960.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, primanja mita, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, davanja mita te davanja mita za trgovanje utjecajem.

Vinko Grgić nakon saslušanja odveden je da prisustvuje pregledu ureda - 6 Foto: Nenad Opacak/Cropix

Prema sumnjama USKOK-a, prvoosumnjičenik, gradonačelnik Nove Gradiške, u razdoblju od veljače 2024. do travnja 2025. tražio je mito od bivšeg poslovnog partnera nakon raskida tajnog ortačkog ugovora. Na temelju tog ugovora osnovali su trgovačko društvo koje je, uz prikrivanje gradonačelnikova vlasništva, kupilo poslovni prostor u zgradi bivše robne kuće u većinskom vlasništvu Grada radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Za kupnju prostora gradonačelnik je partneru predao 119.450,53 eura. Nakon raskida suradnje potpisao je izjavu da prema bivšem ortaku i povezanim društvima nema potraživanja.

Vinko Grgić Foto: Nenad Opacak/Cropix

Unatoč tome, koristeći činjenicu da je drugo društvo u vlasništvu bivšeg ortaka zakupac gradskog prostora u kojem posluje ugostiteljski objekt, gradonačelnik je, osobno i putem osobe od povjerenja, u više navrata tražio 25 posto zarade tog objekta. Također je od drugog poduzetnika, koji je kupio poslovne udjele i prostor u bivšoj robnoj kući, tražio najprije 125.000, a potom 250.000 eura, uz prijetnju da će raskinuti ugovor o zakupu ili onemogućiti dobivanje uporabne dozvole.

Vinko Grgić nakon saslušanja odveden je da prisustvuje pregledu ureda - 10 Foto: Nenad Opacak/Cropix

USKOK sumnja i da je od veljače do kraja 2025. godine gradonačelnik dogovorio s drugim osumnjičenikom, vlasnikom društva koje je od Grada kupilo zemljište u industrijskoj zoni po povlaštenoj cijeni, da će projektiranje investicije obaviti njegovo privatno trgovačko društvo. Za tu je uslugu isplaćeno 62.200 eura.

Nakon što je investitor odustao od projekta te je sukladno ugovoru trebao Gradu isplatiti 89.170,62 eura, zatražio je pomoć gradonačelnika kako bi mu se omogućio povrat uloženog novca i prodaja zemljišta bez založnog prava. Potom su, zajedno s trećeosumnjičenim poduzetnikom, dogovorili prodaju zemljišta po istoj povlaštenoj cijeni te preuzimanje projektne dokumentacije. Zauzvrat se gradonačelnik obvezao poduzeti radnje brisanja založnog prava i prihvatiti novog investitora s izmijenjenim uvjetima, iako za to nisu postojali zakonski uvjeti.

Trećeosumnjičenik je potom kupio zemljište za 92.000 eura i projektnu dokumentaciju za 75.000 eura, a društvo u vlasništvu gradonačelnika angažirano je za daljnje projektiranje, pri čemu mu je isplaćeno najmanje 15.630,16 eura.

U trećem kraku istrage, USKOK sumnja da je od veljače do svibnja 2025. gradonačelnik pogodovao trgovačkom društvu četvrtoosumnjičenika u postupku jednostavne nabave za stručni nadzor rekonstrukcije dijela gradske ulice. Iako je znao da društvo ne ispunjava uvjete zbog nedostatka potrebnih referenci inženjera, dogovorio je dostavu potvrde s neistinitim podacima, uz uvjeravanje da Povjerenstvo neće provjeravati njezin sadržaj.

Priveden Vinko Grgić Foto: DNEVNIK.hr

Zauzvrat je zatražio financiranje svoje predizborne kampanje na lokalnim izborima. Nakon što je ponuda prihvaćena i ugovor sklopljen, četvrtoosumnjičenik i njegova sestra uplatili su novac na račun Nezavisne liste prvoosumnjičenika.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika, naveo je USKOK u svom priopćenju.