Utjecaj prostrane anticiklone: Zašto nas očekuje stabilno vrijeme i svježa jutra unatoč toplini?

Dan je u mnogim predjelima započeo maglovito, ali magla se uglavnom nije dugo zadržala. Oblačno je bilo na sjevernom Jadranu i na istoku zemlje. Ipak, oblaci su se skoro svugdje razišli, tako da je veći dio zemlje danas imao vedro nebo i sunčano vrijeme uz temperature koje su dosezale i do 19 stupnjeva.

Ovakvo vrijeme posljedica je prostrane anticiklone koja se nalazi nad velikim dijelom Europe i utjecat će na vrijeme u našim krajevima i sljedećih dana. To znači da će i sutra i za vikend vrijeme biti stabilno i iznadprosječno toplo, osobito u kontinentalnim krajevima.



Sutra ujutro moguća je magla, najviše u Podunavlju i Posavini, u Lici, uglavnom u kotlinama, te na sjevernom Jadranu, čak ponegdje i na sjeveru Dalmacije, većinom na širem zadarskom području. U Istri se, lokalno, magla i sutra može dulje zadržati. U ostalim predjelima već od početka dana prevladavat će sunčano vrijeme.

Vjetar posvuda slab, na Jadranu može biti bure koja će u Dalmaciji postupno okretati na jugozapadnjak.

Jutro svježe, u gorju i hladno. Temperatura će se uglavnom kretati od -2 u gorju do 3 u nizinama, koji stupanj više u dalmatinskom zaleđu, dok će na obali i otocima biti od 5 na sjeveru do 10ak stupnjeva na jugu.

U središnjoj Hrvatskoj danju će prevladavati sunčano i razmjerno toplo. Uz slab vjetar temperatura će dosezati od 16 do 18 stupnjeva.



Na istoku zemlje nakon maglovitog jutra danju pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Puhat će slab do umjeren istočnjak, a temperatura od 16 do 18.



U gorju vedro i bez vjetra, u najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 13 i 17.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U Istri se može zadržati nešto više oblaka. Vjetar većinom slab, ali navečer podno Velebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura između 15 i 17.



U Dalmaciji vedro. Vjetar slab, ponegdje u unutrašnjosti umjeren jugozapadni, navečer moguće i bura. Temperatura od 15 do 18.

Vrijeme idućih dana

Sljedeći dani na kopnu pretežno sunčani, ujutro su lokalno mogući magla i slab mraz, a danju iznadprosječno toplo. U nedjelju u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskom Kotaru i Lici lokalno uz više oblaka može pasti i poneki kraći pljusak. Vjetar slab, na istoku umjeren istočni, u ponedjeljak i jugoistočni. Temperatura bez veće promjene.



Na moru većinom sunčano, stabilno i razmjerno toplo. Ujutro lokalno magla i niski oblaci, osobito na sjevernom dijelu. U nedjelju i ponedjeljak u Dalmaciji umjerena naoblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak.

Vjetar uglavnom slab, do subote ujutro ponegdje umjerena bura. Temperatura i ovdje bez veće promjene.



Dani pred nama donijet će dosta sunca i iznadprosječno visoke temperature za ovo doba godine. Ipak, jutra su i dalje svježa, osobito na kopnu s temperaturom oko nule pa ako rano izlazite još uvijek je potrebna toplija odjeća.

Vikend će biti pogodan za radove i aktivnosti na otvorenom, bit će sunčano i toplo što će pozitivno utjecati i na raspoloženje.