Božica i Slavko dokaz su da za ljubav nikad nije kasno! "Odmah su se pojavili leptirići"

Na trećem katu trešnjevačkog doma umirovljenika, iza vrata sobe 247 stanuje jedna sasvim posebna priča. Za neke možda neočekivana, ali ona prava. Ljubavna.

Tijela ih izdaju, ali Božica (80) i Slavko (81) su u glavi ne stariji od četiri banke, ističu s ponosom. U domskoj sobici od dvadesetak kvadrata uživaju u hobijima.

Provjereno: Božica i Slavko Foto: Provjereno

Da osamdesete ipak neće dočekati sami, tada nisu mogli ni zamisliti. Božica, inače psihologinja koja je cijeli radni vijek provela kao viši inspektor za informatiku, bila je više od 30 godina u sretnom braku. Nisu imali djece, a mirovini su se itekako veselili.

"Ja sam taman 2002. u mirovinu otišla i sad smo mi planirali što ćemo. Imali smo pčele u Podravini, imali smo ranč, vinograd i jako lijepo nam je bilo i planirali smo što ćemo kad smo oboje u mirovini i onda se dogodilo to. Govoriti o tome je jako teško, to je strašan udarac", prepričava gospođa Božica.

Njezin prvi suprug otišao je naglo, nakon teške bolesti koja ga je, kako kaže, pojela u manje od godinu dana. Slavkova je supruga pak bila srčani bolesnik i na kraju preminula od moždanog udara.

"Ja sam bio udovac nekoliko godina i teško mi je kao muškarcu živjeti sam. Kažu da žene to lakše podnose. I vjerujem da je tako", prepričao je gospodin Slavko. A sada, kaže Slavko, vjeruje i u ljubav na prvi pogled.

2006. godine Hrvatska je na svjetskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj igrala protiv Brazila, a njih su se dvoje našli u istom kafiću prateći TV prijenos. Hrvatska je izgubila, ali je Slavko iste večeri dobio jackpot života.

Slavko je pio kavu za šankom i ponudio se da počasti Božicu i njezino društvo. "I tako i bi. Tu je simpatija već bila, odmah", prepričava, a gospođa Božica dodaje da su se odmah pojavili leptirići.

A onda se nema što čekati. Posebno kada prebaciš šezdesetu. Upoznali su se 13. lipnja, a vjenčali se u studenom iste godine.

To je potez na koji se u Hrvatskoj samo prošle godine odlučilo 568 ženika i 317 nevjesta starijih od 60 godina. Zanimljivo je istaknuti da je od toga broja 95 ženika i 23 nevjeste bilo starije od 75 godina.

U prosjeku muškarci danas u brak prvi put stupaju s 31,7 godina, a žene s 29,3 godine. 1960. u brak se ulazilo šest do sedam godina mlađe nego danas. Svaki četvrti završi razvodom, a to što mu kao instituciji pada popularnost Božicu i Slavka nije obeshrabrilo.

Ma koliko odlučni bili ipak su strahovali od reakcije okoline, ali i obitelji. Udajom za Slavka Božica nije dobila samo novu ljubav nego i kćer, unuke, novu obitelj. One kojima se veseli i s kojima je izgradila poseban odnos pun ljubavi i poštovanja.

No srce nikad ne zaboravlja.

"Postoje izreke - nikad više, samo jedna ljubav u životu. Ja mislim da prvo imaš više ljubavi u životu, različite ljubavi u životu, a imaš i tu pravu ljubav, također ju možeš imati. Ti nisi zaboravio onu osobu, ti nisi zanemario. Ti nisi umanjio vrijednost onog što si prije imao. To je isto bila jako velika stvar i jako vrijedna stvar i jako sam tužna što je to prestalo i što je to prekinuto tako jer mi je moglo biti jako lijepo. Ja sam sad otkrila još jedan život u kojem mi je isto lijepo. i ja to priznam i želim da se zna", govori gospođa Božica.

Kao i to da se njih dvoje baš nikada ne porječkaju pa ni oko toga tko će imati nadležnost nad daljinskim upravljačem. Njima je kažu, jednostavno lijepo i više od toga u životu si ni ne žele.

Više pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Maje Medaković.