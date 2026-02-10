Pristala na besplatnu masažu: Prevaranti joj iz stana pobjegli s 10.000 eura

Starije osobe ponovno su na meti prevaranata koji se predstavljaju kao dobronamjerni ponuđači usluga. Ovoga puta žrtva je 93-godišnja sugrađanka koja je u vlastiti dom pustila dvije nepoznate osobe, vjerujući da joj nude besplatnu masažu.

Prema policijskom priopćenju PU splitsko dalmatinske, dvije nepoznate osobe u poslijepodnevnim satima pokucale su na vrata starice. Nakon što je otvorila vrata i kada su shvatili da živi sama, brzo su je uz ugodan razgovor i obećanje besplatne usluge naveli da ih pusti u stan.

Jedna od osoba počela joj je masirati stopala i odvlačiti pozornost, dok je druga iskoristila priliku te pronašla i otuđila novac. Tek nakon njihova odlaska starica je primijetila da joj nedostaje čak 10 tisuća eura, no tada je već bilo prekasno.

Policija je nakon zaprimljene prijave obavila razgovor s oštećenom i provela očevid, a potraga za počiniteljima je u tijeku.

Iz policije upozoravaju kako su starije osobe često žrtve ovakvih prijevara jer poklanjaju povjerenje nepoznatima koji im dolaze na vrata i nude razne "besplatne" usluge.

Policija savjetuje građanima: budite oprezni, ne puštajte nepoznate osobe u svoj dom i svaku sumnjivu situaciju odmah prijavite policiji.