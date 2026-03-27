Roditelji zabrinuti: Učenike poslali na put autocestom unatoč upozorenjima, oglasio se ravnatelj

Učenike četvrtih razreda jedne zagrebačke osnovne škole nadležni su uputili su u petak po nevremenu kući, nakon četiri dana provedena u Školi u prirodi u Novom Vinodolskom.

Neki roditelji zabrinuli su se te se pitaju je li sigurno da putuju kada su na autocestama zimski uvjeti te su stalno ograničenja prolaza zbog gustog snijega i nevremena. Predložili su i da djeca ostanu još jednu noć, čak su ponudili da plate za dodatni smještaj u Novom Vinodolskom, dok se ne poprave vremenski uvjeti na cestama. Kako kažu roditelji, s njima su se složili i vozači autobusa, no ideja je odbijena, a vozač je prema njihovim riječima na kraju bio prisiljen voziti po ovakvom vremenu.

Je li odluka o povratku djece u Zagreb bila opravdana i je li bilo ugroze, pitali smo ravnatelja škole.

Kako nam je odgovorio, procjena je bila da je put prema Zagrebu siguran. “Razmišljali smo o opciji da učenici ostanu u objektu Crvenog križa dok se eventualno prognoza ne poboljša. Kontaktirali smo HAK, pratili situaciju na terenu, kontaktirali vozače autobusa koji su prolazili Gorskim kotarom te je odlučeno da učenici krenu prema Zagrebu”, kaže nam ravnatelj škole.

Autobusi su jutros iz Zagreba došli po djecu u Novi Vinodolski te su i vozači potvrdili da je cesta sigurna, a nakon svih provjera, učenici su krenuli na put i trenutno su blizu Bosiljeva, navodi ravnatelj i napominje da je osoblje objekta Crvenog križa bilo vrlo susretljivo.

“Čista je dezinformacija da su učenici izbačeni iz objekta. Mislim da osobe koje plasiraju takve dezinformacije ne žele dobro ni učenicima niti roditeljima škole, a ni djelatnicima škole”, zaključio je ravnatelj.