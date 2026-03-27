Olujni vjetar zatvorio A1 između Svetog Roka i Posedarja: Čišćenje kolnika u tijeku, vozi se uz stroga ograničenja

Kolnici su mokri i skliski, zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, a zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zimski su uvjeti i na dionici A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Rovanjska, gdje je na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a vozačima se preporučuju obilazni pravci.

Preporuka za obilazak (samo za osobna vozila): silazak na čvoru Zadar Istok (A1) - D424 (čvor Tromilja) - D424 (Benkovac) - D56 (čvor Tromilja) - D502 (Smilčić-Pridraga) - D27 (Karin-Obrovac-Gračac) - D50 - čvor Sveti Rok (A1) te obrnuto. Preporuka za obilazak ostalih vozila (osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama): silazak na čvoru Benkovac(A1) prema D59-Kistanje-D1-Knin-Gračac-D50-čvor Sv.Rok(A1) i obratno.

HAK tako navodi da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti državnoj cesti (DC3) kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

Zbog zimskih uvjeta i vjetra zatvorene su i pojedine državne ceste, među kojima dionica DC1 Grabovac–Korenica–Gračac te Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene.

Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetuje da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne. Upozorava i na životinju (psa) na autocesti A1 na čvoru Prgomet, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za motocikle, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom, teretna vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na dionici Krapina – Đurmanec u oba smjera, a na A7 Rupa-Križišće zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

Promet je privremeno prekinut na autocesti A4 između Brezničkog Huma i Novog Marofa jer se prepriječio kamion u smjeru Goričana. Stvaraju se kolone u oba smjera oko dva km.

HAK navodi da je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

