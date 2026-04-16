Velika akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja u Zagrebu i dvije županije, procurilo za što ih se sumnjiči

U tijeku je velika akcija USKOK-a u kojoj se provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije.

Po nalogu USKOK-a postupaju policijski službenici Policijske uprave zagrebačke i zadarske, a akcija je usmjerena na više osoba za koje se sumnja da su djelovale u sklopu zločinačkog udruženja.

Prema zasad dostupnim informacijama, osumnjičenike se tereti za počinjenje gospodarskih kaznenih djela. Kako doznaje Jutarnji list, radi se o vlasnicima taksi-tvrtki koji su varali državu.

Nakon ispitivanja uhićenih osoba USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o svemu pravodobno obavijestiti javnost.

Oglasila se policija

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja, kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba i jednu pravnu osobu.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", stoji u priopćenju MUP-a.