Osumnjičene se tereti da su u više od 200 nezakonitih pošiljki iz slovenske tvrtke na lokaciju u Poznanovcu uvezli više od četiri i pol tisuće tona opasnog otpada.

A upravo smo se u rubrici Poziv bavili gomilanjem i paljenjem plastičnog otpada u Poznanovcu. Tada su nam se građani požalili na nesnosan smrad. Rekli su nam i kako se smeće gomila neradnim danima.

Vlasnik tvrtke koja je palila smeće nije htio pred kamere. A inspektorat nam je potvrdio kako su utvrđene povrede propisa te da su pokrenuti upravni i prekršajni postupci.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković razgovarala je s načelnikom Darkom Banom o uhićenjima i otpadu u Poznanovcu.

"To nam je danas prva novost da su tolike količine opasnog otpada bile dovežene u Poznanovac. Znali smo da se količine dovoze, jer se borimo s tim zadnjih pet godina. Mi se intenzivno borimo, tvrdimo, svim institucijama pišemo, da je tu u Poznanovcu ekološka bomba. Mještani Poznanovca izloženi su mirisu, smradu, opasnostima, bolestima... Evo, veseli me da su institucije konačno odradile svoj posao i da se počelo to raditi, da se taj slučaj raspetlja, da se vidi tko je kriv, tko je odgovoran za ovaj egzodus i ekološku katastrofu", izjavio je Darko Ban, načelnik općine Bedekovčina.

Darko Ban, načelnik općine Bedekovčina Foto: Dnevnik Nove TV

Načelnik je prije godinu dana kad ga je posjetila ekipa Dnevnika Nove TV kazao da se osjeća jadno i nemoćno, ali danas vjeruje da je i ta reportaža kao i obećanje državnog inspektorata doprinijelo današnjem epilogu uhićenja odgovornih. Kaže da vjeruje u institucije, kao i u to da će se svo to smeće sada maknuti iz Poznanovca.

"Zadnjih pet godina ovdje se gomila otpad. U tvornicu su dovezli neke stare strojeve iz Kine. I tu su vršili taljenje. Ta taljenja su izlazila kroz prozore, kroz dimnajke, bez filtera, bez ičega. Mještani su svaku noć doživljavali smrad, kiseline i žalili se nama na te situacije. Mi smo to počeli prijavljivati inspekcijama, sanitarnim, za okoliš, nažalost, evo do dan danas, nismo imali konkretne rezultate da nas netko razumije u kakvoj se situaciji nalazimo. Mi, naši mještani Poznanovca", iskren je bio Darko Ban, načelnik općine Bedekovčina.

Ostaje pitanje za kraj - tko će sanirati sav taj otpad, jer proračun lokalne općine nema takvih sredstava.

Anja Perković, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

