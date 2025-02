Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak u Muenchenu da će s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom razgovarati tek kada sa SAD-om i europskim saveznicima dogovori zajednički plan za okončanje rata.

"Sastat ću se samo s jednim Rusom, s Putinom, i to tek nakon što dogovorimo zajednički plan s (američkim predsjednikom Donaldom) Trumpom i Europom. Onda ćemo sjesti i zaustaviti rat. Spreman sam se sastati samo u tom slučaju", rekao je Zelenskij na konferenciji za novinare na marginama konferencije o sigurnosti.

Upitan u kakvim je odnosima s Trumpom, izjavio je da mu je republikanski predsjednik dao svoj privatni telefonski broj.

"Bilo je smješno....rekao mi je da ga mogu nazvati kad god hoću. Zahvalio sam mu i podsjetio da mi je to rekao i prošli put ali mi nije dao broj. On je odgovorio, ok, možeš me nazvati kad god hoćeš", ispričao je Zelenski razgovor s Trumpom.

Trump je prije nekoliko dana uznemirio saveznike kada je razgovarao s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom i najavio početak pregovora.

Zelenski ustraje u tome da SAD, Europa i Ukrajina moraju imati zajednički stav prije razgovora s Moskvom, a Europska unija upozorila je Washington da se dogovor s Putinom ne može postići iza leđa starog kontinenta.

Obrisi budućeg mirovnog plana mogli bi se nazrijeti tijekom vikenda u Muenchenu, nakon sastanka Zelenskog s američkim potpredsjednikom J.D.Vanceom.

Zelenskij je rekao da je spreman razgovarati o svemu, od upućivanja mirovnih snaga do odnosa s NATO-om.

No, crvena linija je priznanje ruske aneksije dijelova Ukrajine, to je zapisano u ukrajinskom ustavu i samo ukrajinski narod može odlučiti o promjenama granice, istaknuo je.

