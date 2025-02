Policija, PNUSKOK i EUROPOL razbili udruženu zločinačku organizaciju: "35.000 tona opasnog otpada sakrili u Hrvatskoj"

U amfiteatru Ravnateljstva policije održana je konferencija za medije povodom provedenog kriminalističkog istraživanja koje je rezultiralo podnesenim kaznenim prijavama protiv 10 fizičkih osoba i 4 pravne osobe.



Rezultate kriminalističkog istraživanja predstavio je Ivica Kropek, voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije.



Tijekom jučerašnjeg dana Služba općeg kriminaliteta, Uprave kriminalističke policije, Ravnateljstva policije u suradnji s više policijskih uprava i PNUSKOK-om te EUROPOL-om, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provela je realizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg je bilo obuhvaćeno 15 fizičkih osoba, dok je po završetku kriminalističkog istraživanja USKOK-u podnesena kaznena prijava protiv 10 fizičkih osoba i 4 pravne osobe zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela:

zločinačko udruženje,

produljeno „Teško kazneno djelo protiv okoliša“ u odnosu na kazneno djelo „Ugrožavanje okoliša otpadom“ počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja,

krivotvorenje službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja,

utaja poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te

pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.

Konferencija u Ravnateljstvu policije - 5 Foto: MUP

Prema nalazima nadležnog suda, a na zahtjev USKOK-a provedena je 21 pretraga stana i drugih prostorija te 12 vozila i 15 osoba koje su bile obuhvaćene ovim istraživanjem.

42-godišnji organizator zločinačkog udruženja

Do sada je od strane policije utvrđena sumnja da je 42-godišnji hrvatski državljanin s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi organizirao zločinačko udruženje u koje je povezao više fizičkih osoba da bi potom prikazujući kao legalnu djelatnost, u okviru trgovačkog društva u kojem je obnašao dužnost stvarnog voditelja poslovanja, od 2022. do 2024. godine organizirao unos plastičnog otpada iz drugih zemalja Europske unije te prihvat plastičnog i medicinskog otpada od trgovačkih društava s područja Republike Hrvatske, a nakon toga su na više lokacija na području Hrvatske nezakonito odložili više od 35 tisuća tona otpada.



Postoji sumnja da je u postupku gospodarenja otpadom trgovačko društvo, iako za to nije imalo odobrenje nadležnog tijela, protivno propisima i proizvoljno ukidalo status otpada, čime su lažno prikazivali stanje skladištenog otpada (prikazivali su minimalne količine), dok su zapravo preuzeti otpad nezakonito ukopali u tlo ili ostavili u rasutom stanju gotovo sve količine preuzetog otpada, a koji dijelom sadrži štetne i opasne tvari, čime su doveli u ugrozu život i zdravlje ljudi i sam okoliš.

Konferencija u Ravnateljstvu policije - 3 Foto: MUP



Tako stečenu protupravnu imovinsku korist osumnjičenici su prikrivanjem i lažnim prikazivanjem nezakonitog podrijetla koristili za poslovanje trgovačkih društava u njihovom vlasništvu dok su neistinitim poslovnim odnosima i fakturiranjem troškova umanjivali poreznu obvezu društava.

Ključna međunarodna suradnja

Ivica Kropek, voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije, istaknuo je ulogu i suradnju s drugim tijelima koja su bila uključena u ovo kriminalističko istraživanje i to prije svega Inspekciju zaštite okoliša te Samostalni sektor za financijske istrage na nacionalnoj razini, dok se u odnosu na inozemnu komponentu ostvarila intenzivna suradnja sa policijama Slovenije, Njemačke i Italije.



U tome je aktivnu ulogu imao i EUROPOL koji je na zahtjev Hrvatske organizirao više operativnih sastanaka, a uvidjevši važnost ovog kriminalističkog istraživanja odlučili su se na formiranje mobilnog ureda tijekom realizacije, što znači da su tijekom jučerašnje realizacije kriminalističkog istraživanja izmjestili svoje specijaliste iz ureda koji se bavi kaznenim djelima na štetu okoliša u Hrvatsku.

Konferencija u Ravnateljstvu policije - 2 Foto: MUP



Voditelj Kropek naglasio je da je ovo kriminalističko istraživanje bilo temelj za formiranje novog Operational Task Force-a, gdje je na inicijativu Hrvatske kao lidera uključeno još nekoliko zemalja iz okruženja, a sve s ciljem nastavka istraživanja kaznenih djela na štetu okoliša te će u sklopu Task Force-a jedan policijski službenik biti delegiran u EUROPOL.



Uz realizaciju ovog kriminalističkog istraživanja tijekom jučerašnjeg dana je dovršeno još jedno kriminalističko istraživanje u kojem su policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske podnijeli kaznenu prijavu protiv troje hrvatskih državljana i pravne osobe zbog sumnje u počinjenje Teškog kaznenog djela na štetu okoliša u svezi Ugrožavanja okoliša otpadom.



Tim istraživanjem je utvrđena sumnja da su osumnjičene osobe bez prethodno ishođenog pisanog odobrenja za obavljanje prekograničnog prometa otpadom u preko 200 nezakonitih pošiljki iz tvrtke iz Republike Slovenije na lokaciju na području Policijske uprave krapinsko-zagorske uvezli preko 4500 tona opasnog otpada koji je nezakonito odložen na otvorenom prostoru, u krugu postrojenja tog poduzeća.

Globalno rastuća prijetnja kriminala na štetu okoliša

"Kriminalitet na štetu okoliša predstavlja globalno rastuću prijetnju. Od strane agencija koje se bave praćenjem kriminaliteta utvrđeno je kako je kriminalitet na štetu okoliša postao jedan od visokoprofitnih oblika organiziranog kriminaliteta, što se očito na neki način počelo prelijevati i na naše područje, međutim ova recentna istraživanja mogu pokazati da smo spremni i da se možemo nositi sa ovakvom vrstom kriminaliteta“, izjavio je Ivica Kropek.

Konferencija u Ravnateljstvu policije - 1 Foto: MUP



Kristina Baćac, zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta istaknula je da je USKOK nakon provedenih ispitivanja uhićenih osoba donio rješenje o provođenju istrage protiv ukupno 10 okrivljenih fizičkih soba i četiri pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje niza kaznenih djela, prvenstveno u počinjenje kaznenog djela Zločinačko udruženje, ali i drugih kaznenih djela u sastavu Zločinačkog udruženja - teškog kaznenog djela protiv okoliša, zatim kaznenih djela krivotvorenja isprava, utaja poreza i pranja novca.

USKOK će u odnosu na sedam fizičkih osoba nadležnom županijskom sudu u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora, jer su ocijenili da su u odnosu na te osobe ispunjene zakonske pretpostavke za određivanje istražnog zatvora.

Zamjenica Baćac pohvalila je suradnju s policijom te u dijelu provođenja financijskih izvida sa Samostalnim sektorom Porezne uprave, kao i dobru koordiniranost rada ovih institucija.

