EBZG okupio je više od 130 stručnjaka za ljudske resurse, regrutiranje i employer branding iz najpoznatijih hrvatskih tvrtki, a najboljim predavačem proglašen je bivši Googleov glavni regruter David Bizer.

U petak 15. studenog u prostorijama Algebra LABa u Zagrebu održana je konferencija ​Employer Branding Zagreb (EBZG​). U organizaciji Netokracije te uz podršku TalentLyfta i Algebra LABa, ovogodišnja cjelodnevna konferencija donijela je izvrstan program s mnogo praktičnih primjera - s razlogom se tražilo mjesto viška, i to od posjetitelja iz cijele regije.



#EBZG otvorio je​ David Bizer​ iz ​TalentFountaina​, bivši Googleov glavni regruter, s temom implementacije kulture tvrtki i CEO-a kao ambasadora te kulture. Apsolutno je neophodno od samog početka razvijati kulturu tvrtke jer u trenutku kada vaš startup naraste na 100 zaposlenika bit će zaista komplicirano smisliti i implementirati čitav glas vašeg brenda, a vođa tvrtke trebao bi svoju viziju kompanije i njezine kulture prenijeti svakoj osobi koja se u nju zaposli.

Najviše prijava na oglase stiže ponedjeljkom

Davidove primjere okupljeni su mogli još bolje povezati s realnim stanjem kroz istraživanje o navikama i ponašanju kandidata u regiji, a koje je predstavio ​Nikola Biondić​ iz ​TalentLyfta​. Primjerice, najviše kandidata prijavljuje se na oglase za posao ponedjeljkom, a kada je u pitanju izvor i način na koji tvrtke najefektivnije mogu doći do kvalitetnog kadra – tu prednjače preporuke preko kojih dolazi i do 80% kvalificiranih kandidata.



Tena Šojer​ iz ​Netokracije​ u svojem je predavanju o odnosima s javnošću za HR, zaključila: “Ako trebamo izvući jednu jedinu pouku o employer brandingu putem medija, to je da on mora biti - transparentan. Otvorenim komuniciranjem uvjeta, praksi i vrijednosti tvrtke neke ćete privući, neke odbiti - no oni koje privučete će biti pravi ‘fit’ koji ima tendenciju duže ostati u firmi."

Employer Branding Zagreb konferencija (Foto: Andrea Kumer) - 1

Jedno od predavanja iz kojeg se moglo učiti je i ono ​Roberta Petkovića​ iz ​Promedia Grupe​, koji je pričao o tome kako mjeriti učinkovitost employer branding sadržaja. Naglasio je kako svaka tvrtka mora paziti da im web ne postane tiskana brošura o tvrtki, već bitan dio online prisutnosti brenda koji donosi konkretne informacije posjetiteljima. Ovisno o tome kome je sadržaj namijenjen željet ćete ga prilagoditi ciljanoj publici, bili to klijenti, budući zaposlenici ili PR, a u njegovom slaganju HR redovito treba surađivati s marketingom.



Koliko je sadržaj bitan, istaknula je i​ Zrinka Antolović iz Inchooa​, koja je govorila o tome što za tvrtku, kao poslodavca, znači pisanje bloga. Naime, Inchoo već više od desetljeća održava i piše stručni blog koji je izrastao u ne samo dobru zbirku znanja, već i jedan od najboljih kanala za pronalazak klijenata, ali i novih zaposlenika. U konačnici, pisanje bloga je Inchoou znalo donijeti i do 100 upita za suradnju mjesečno.

Advent okuplja zaposlenike

Kad je u pitanju interna kultura i okruženje, kao dobar primjer stiglo je predavanje ​Ive Skorin​ iz A1​ koja je predstavila studiju slučaja projekta Advent@A1 koji je od svog prvog izdanja 2016. godine postao jedan od najbolje ocijenjenih događaja u kalendaru A1 Hrvatska. Adventski događaj tako svake godine okuplja zaposlenike u zajedničkim aktivnostima, ali se i unaprjeđuje dodatnim i novim sadržajima, poput odabira najboljeg džempera ili kućicama u kojima se prodaju hrana i piće.



Posljednje predavanje koje je održao ​Nikola Vrgović​ iz agencije ​Hooloovoo​ podiglo je podosta prašine svojom zanimljivom kampanjom u kojoj su tražili “matore” developere. Dolazak do statusa jedne od najboljih HR kampanja u Srbiji, najviše im je pomogla iskrenost i transparentnost, kad je crno na bijelo napisao točno što firma nudi i koliko će za to zaposlenici biti plaćeni.

Tajne privlačenja pravog kadra u svoje tvrtke otkrili su još i ​Netokracijin Ivan Brezak Brkan​, Infinumov Bojan Bajić​ i ​Bornfightov Tomslav Grubišić​.



Više detalja o tijeku EBZG konferencije možete pročitati u ​Netokracijinim izvještajima​, dok govornike možete provjeriti na službenom ​Facebook događaju​. Partner konferencije je ​A1​, venue partner je ​Algbera LAB​, logistički partner je ​Ekonomska klinika​ dok su konferenciju svojim proizvodima podržali ​Bocca coffee​ i ​Nova Runda​.